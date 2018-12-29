慎入！後空翻失誤　男舞者「頭90度著地」當場斷頸身亡

▲影片慎入！未滿18歲者請勿觀看。取自 YouTube／Côte d'Ivoire infos，如遭刪除敬請見諒。

國際中心／綜合報導

非洲象牙海岸日前發生一起跳舞比賽意外。一名年輕參賽者在表演時，企圖展現高難度的後空翻動作，不料因翻的高度太低，導致他頭直接90度著地，當場頸部斷裂倒地身亡。圍觀群眾見他一動也不動，上前查看才驚覺出了意外。

▼男舞者「Internet Japonais」。（圖／翻攝自Côte d'Ivoire infos YouTube，下同）

綜合外媒報導，這起意外發生在本（12）月21日，象牙海岸阿比讓（Abidjan）舉辦有關Coupé-Décalé音樂的舞蹈比賽。一位被稱為「Internet Japonais」的年輕男舞者，在表演項目中的Roukasskass（即興）階段，演出高難度的後空翻動作，從影片中可見，起先他高高跳起時卻背部先著地，不過他很迅速的彈起表演出不同的地板動作，並再度後空翻，沒想到這次卻因為起跳高度太低，導致他頭部以「倒立」姿勢90度著地，隨後脖子一扭頸部直接折斷，當場倒地無法動彈。

▼男舞者第一次嘗試後空翻時，因背部著地失敗。

▼頭部以「倒立」姿勢90度著地。

▼年輕男舞者當場倒地無法動彈。

圍觀民眾及評審以為這是他編排好的舞蹈動作，所以看著動也不動的「Internet Japonais」沒人察覺有什麼不對勁，還在一旁等他起身繼續跳下一個動作，直到他的身體往一旁翻轉成大字形才驚覺有異，急忙上前查看，才發現他扭斷脖子當場身亡，頓時現場亂成一團。該名男舞者的友人也表示，「Internet Japonais」生前對跳舞到相當熱衷與投入，沒想到卻因最愛的舞蹈喪命。

據了解，Coupé-Décalé是屬於非洲風格的音樂，是一種以打擊樂及低音重複的極簡主義風格的音樂。