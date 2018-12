糗！英二戰紀念郵票出包 　美軍登陸諾曼第變登陸「印尼」

▲印錯的郵票。(圖/翻攝自紐約郵報)

國際中心/綜合報導

尷尬!明年就是第二次世界大戰的諾曼第登陸日(D-Day)75週年紀念,英國皇家郵政(Royal Mail)也以此發行紀念郵票,但是郵票上的照片卻用成「美軍登陸荷屬新幾內亞(也就是現在的印尼東部)」的照片,引起許多科學家批評。

綜合外媒報導,該紀念郵票的預覽圖於本周四(27日)在推特曝光,圖說寫著「登陸日,盟軍士兵及醫護兵涉水上岸」,但是郵票中所使用的照片,卻是美軍於1944年5月17登陸荷屬新幾內亞薩米鎮的時候,士兵抬擔架上岸的畫面,這個地方距離法國諾曼第海灘約1萬3679公里遠。

這張錯誤郵票引起不少網友痛批皇家郵政,表示「這項錯誤很不尊重犧牲者和退伍軍人」。軍事歷史學家桑德斯(Andy Saunders)也指出,「這張郵票是錯誤的日期、地點、軍艦及部隊」,對於退伍軍人來說是一種嚴重侮辱。

據了解,皇家郵政發言人則表示,真的很抱歉此錯誤造成的傷害,尤其是對軍人和那失去至親的人,這錯誤的版本不會發行,更新後的版本會於2019年6月發行。

We sincerely apologise that our 2019 Special Stamp preview included a design which had been incorrectly associated with the D-Day landings.



This stamp design has not been printed. We would like to reassure our customers that this image will not be part of the final set.