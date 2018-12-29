糗！英二戰紀念郵票出包 　美軍登陸諾曼第變登陸「印尼」

▲印錯的郵票。（圖／翻攝自紐約郵報）

國際中心／綜合報導

尷尬！明年就是第二次世界大戰的諾曼第登陸日（D-Day）75週年紀念，英國皇家郵政（Royal Mail）也以此發行紀念郵票，但是郵票上的照片卻用成「美軍登陸荷屬新幾內亞（也就是現在的印尼東部）」的照片，引起許多科學家批評。

綜合外媒報導，該紀念郵票的預覽圖於本周四（27日）在推特曝光，圖說寫著「登陸日，盟軍士兵及醫護兵涉水上岸」，但是郵票中所使用的照片，卻是美軍於1944年5月17登陸荷屬新幾內亞薩米鎮的時候，士兵抬擔架上岸的畫面，這個地方距離法國諾曼第海灘約1萬3679公里遠。

這張錯誤郵票引起不少網友痛批皇家郵政，表示「這項錯誤很不尊重犧牲者和退伍軍人」。軍事歷史學家桑德斯（Andy Saunders）也指出，「這張郵票是錯誤的日期、地點、軍艦及部隊」，對於退伍軍人來說是一種嚴重侮辱。

據了解，皇家郵政發言人則表示，真的很抱歉此錯誤造成的傷害，尤其是對軍人和那失去至親的人，這錯誤的版本不會發行，更新後的版本會於2019年6月發行。