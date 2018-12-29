拒絕狼網友求愛！人妻被逼全裸視訊、發生性關係　900張裸照外流

▲ 蕭婦提到，她與男子發生性關係時，對方並沒有拍照，謝男手中握有的900張裸照，是當初裸體視訊的照片。（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一名43歲已婚華裔婦女去年在臉書社團認識一名「狼網友」，儘管對方知道她有家室仍熱烈追求，但在她拒絕求愛後，男子出言恐嚇「放火」、「殺害全家」並威脅進行全裸視訊通話。在害怕家人遭受攻擊的情況下，她妥協答應視訊，不料卻被趁機截了900多張裸照，遭到對方脅迫4次發生性關係，最後男子更把900多張裸照外流。

中國報報導，蕭姓婦女2017年8月在臉書社團結識現年56歲的男子，並於去年11月買東西取貨而首次見面。但到了今年3月，男子知道她經商做生意後，態度大轉變，開始把她當成情人對待。她提到，「在我拒絕與他發展成情侶後，他就威脅要放火燒我家、對我家人不利，更要我全裸和他進行視訊通話。」

▲ 蕭婦的老公在國外工作，她的家人在本月27日才得知這段遭遇。（示意圖／翻攝自pixabay）

面對謝男「放火燒屋」、「殺害家人」等言語威脅，她起初強力反抗，但當男子傳送她家附近的地點後，蕭婦慌了手腳，進而答應裸體視訊。在視訊期間，男子雖然口頭上保證不會拍照，並會在視訊結束後斷絕2人關係，但他仍趁機截圖，據信數量多達900張。

自此之後，男子的威脅行為變本加厲，蕭婦則是深怕裸照外流，在今年8月至10月期間，先後與對方發生4次性關係；期間，男子多次答應會把裸照刪掉，但屢屢食言，最後她選擇匯了5000林吉特（約新台幣3.9萬元）給對方，要求刪除照片，但對方還是不刪。

在忍無可忍的情況下，蕭婦最後報警處理，而謝姓男子則是惱怒把她的裸照全都上傳臉書，甚至標註她的親友，讓她數度情緒崩潰。她28日召開記者會哭訴謝男的所作所為，並呼籲警方盡快將他繩之以法。