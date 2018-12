史上唯一！16歲天才「高中哈佛同時畢業」　下步考法學院踏政治路

▲卡洛斯提到,哈佛大學改變規則,讓他的孩子成為唯一一位達成「同時畢業於高中、哈佛大學」里程碑的人。 (影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

美國堪薩斯州16歲天才少年莫瑞爾(Braxton Moral) 將在明年5月連續參加2場屬於自己的高中、大學畢業典禮,成為史上第一位同時獲得四年制高中畢業證書和哈佛大學學士文憑的人。事實上,莫瑞爾早在小學三年級就展現出高於常人的天分,根據他父親卡洛斯(Carlos Moral)的說法,夫妻倆當年老早就被告知,「你家孩子不只是有天分,是天才中的天才。」

為了孩子的未來,卡洛斯偕妻帶著莫瑞爾來到西沃德郡社區大學(Seward County Community College)進行測驗,沒想到孩子考試的結果,竟然遠遠超過副學士學位(associate’s degree)的水準。就這樣,莫瑞爾跳過了四年級並繼續接受正規教育,中學時期開始接受部分高中課程,更在進入高中就讀之前,赴州立海斯堡大學(Fort Hays State University)修課。

Had a chance to meet with Braxton Moral in my office yesterday. This impressive young man is about to graduate from @Harvard at the age of 16! He wants to be a public servant and I encouraged him to do so. We're proud to call him one of Kansas' own! #ksleg pic.twitter.com/y1KOMFXsRP