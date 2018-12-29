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切生殖器+分屍70塊！好心收留失婚兒…卻差點遭性侵　母「煎鍋重捶」殺人

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▲▼（圖／翻攝自www.dvnovosti.ru）

▲裝有屍塊的袋子被警方搜出。（圖／翻攝自www.dvnovosti.ru

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名63歲的老母親柳德米拉（Lyudmila R）一年前，好心收留失婚的兒子，沒想她的生活就此墜入地獄；不僅經常性的遭受言語霸凌，甚至是被喝醉的兒子當作前妻，差一點被性侵得逞。今年8月的某天，柳德米拉再也受不了遭受暴力的生活，在一次爭吵的過程當中，從廚房拿出煎鍋往兒子頭上打下，並拿刀反覆刺向這個忘恩負義的兒子，最後她去買了一把電鋸，將屍體肢解成70多塊。

根據外媒報導，這起事件發生在俄羅斯東南部的哈巴羅夫斯克（又稱伯力），柳德米拉在一年前，收留了遭到妻子趕出家門的兒子，沒想到這個不成材的兒子時常在酗酒後將誤認她為前妻，還試圖性侵她；此外，她還時常性的遭受言語霸凌或是毆打，讓她苦不堪言。

今年8月時，柳德米拉因為廁所衛生問題，與兒子起了爭執但卻遭到虐待，她一氣之下從廚房拿了一個煎鍋，一把往兒子的頭上打過去，等她回神時只看到一個躺在地上動也不動的人；隨後她拿出刀子，往兒子的身上反覆地刺，一直到人死掉為止。

柳德米拉在接受調查時表示，當時她的思緒好像被切斷了，就像一名機器人一樣，但在不得不處理屍體的情況下，只好外出買了一把電鋸，在家中的地板鋪上塑膠布，然後切斷兒子的腿、手臂跟頭，將胸口破開取出內臟，以及把生殖器割下，一共分成了70多塊屍塊。

除了裝入塑膠袋裡的部分，剩下的部位跟內臟全進了垃圾桶，柳德米拉說，在執行這一切的時候她甚至沒有留下一滴眼淚，心態處於一種奇妙的狀態。柳德米拉在分屍期間手也受了傷，所以她到醫院就醫，直到放置在家中的屍體發出異味遭到鄰居投訴後，才趕緊回家將屍塊裝箱，要湮滅證據。

不過氣味實在是太難以令人忍受了，柳德米拉的鄰居打電話報警，而當警察來到現場時，柳德米拉花了3個小時，辯稱這是兒子狩獵後帶回家「腐爛熊肉」的味道；但是警方在經過搜查後發現了兩隻斷手斷腳，這才將這場人倫悲劇揭發。

報導中指出，柳德米拉被法院判定犯下謀殺罪，但由於是在情緒極度激動的狀況下所犯下的罪刑，她並沒有被處以監禁，不過被禁止在23個月內離開所住城市、夜晚離開住所以及未經許可不得更改地址。當地檢察官表示，說實話，這樣的案在在過去的15年裡，並沒有發生過。

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關鍵字：分屍,虐待,俄羅斯

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