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4觀光團逃脫...已18人被逮留置！越南要求「人道精神處理」

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▲▼觀宏來台專案的越南籍脫逃旅客，移民署民署於26日查獲3名脫團旅客。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲越南旅客來談後脫逃，移民署民署於26日查獲3人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

國際中心／綜合報導

越南4旅行團共153人日前入境高雄後竟然全體脫逃，目前警方正在全力追緝中，但仍有130人還未抓到。越南外交部在28日發表聲明，希望台灣方面在調查的過程中「發揮人道精神」，保障這些越南旅客的安全和聲譽。另外，台灣將暫停發放電子簽證給來自越南的觀宏專案旅客。

中央社報導，越南外交部在28日發出聲明指出，根據駐台北越南經濟文化辦事處，在28日下午前，台灣相關部門已經查獲並留置17名旅客（目前為18人），將依法展開調查。另外，駐台北越南經濟文化辦事處已與台相關部門溝通，要求在展開調查過程中，「應在人道精神上確保被留置旅客的安全與名譽，依法妥善處理此案。」

聲明中還提到，駐台辦事處要求台灣應及時通知有關被留置旅客的情況，以及後續發展，以利配合，並希望台灣方能讓辦事處能探視被留置越南旅客。越南外交直屬相關單位與駐台北越南經濟文化辦事處將繼續與越南相關部門以及台灣方面密切配合，共同處理此案。

另外，越南外交部指出，台灣將暫停發放電子簽證給來自越南的觀宏專案旅客，其他人仍可以正常申請台灣簽證，不過如果發現從台灣各機場入境的旅行團有可疑跡象，台灣方將採嚴格檢查措施。

▲▼越南團152人來台跑光光。圖為團員聚集在飯店門口畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲旅行團團員聚集在飯店門口。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台灣交通部觀光局先前指出，這4個旅行團是透過外交部觀宏專案申請來台旅遊，分別在21和23日入境高雄，人數共有153人，結果上百名越南客下榻旅店後，換裝落跑，甚至有一團旅客一下遊覽車就全部跑光，脫逃人數高達152人。

消息曝光後，移民署成立專案小組，會同警方全力追查。截至28日下午16時已有4名脫逃越南客到案，目前累計到案人數18人（6男12女）、其中自行投案的有7人，另外11人則是由移民署及警政署查獲，還有130人仍未尋獲，包含92男及38女。

移民署指出，外籍人士利用觀宏專案來台，但卻違法集體脫團，意圖從事不法活動，目前仍持續動員、擴大搜索中；針對已查獲的脫團旅客，後續將依違反人口販運防治法、入出國及移民法及就業服務法調查中，並報請高雄地檢署指揮偵辦。

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關鍵字：越南觀光團,越南旅行團,觀宏專案,移民署,外交部,東南亞要聞

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