　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

道瓊全日動盪逾400點...收盤小跌76點！創「87年來最差12月」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美股，股票，股市，美國股市，紐約證交所。（圖／路透社）

▲美股在本周以小幅度下跌作結。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美股在經過一周的大動盪之後，稍稍回穩，道瓊指數全日波動幅度為400點，收盤時略微回軟，下跌76點或0.33%，收在23,062點；標普指數收報2485點，跌3點或0.12%；納斯達克指數上漲5點或0.08%，報6584點。不過以全年來看，三大指數表現仍然不佳。

以一周來計算的話，道瓊、標普和納斯達克在本周都上漲，漲幅分別約為2.75%、2.86%和3.97%，科技股為重的那只表現最佳。不過以全年統計的話，三大指數仍呈下下跌狀態，是自從2008年以來首次全年都持續下跌，其中，道瓊和標普指數更創下1931年經濟大蕭條以來，表現最差的12月。

由於政府關門、聯準會預計升息、中美貿易戰還未停止等因素，讓美國股市在整個12月都動盪不安，在本周一度過了「史上最慘平安夜」，接著又在26日大漲，道瓊指數在當天上漲了1086點，創下單日漲幅歷史新高。CNBC報導，分析公司「Chaikin Analytics」的執行長恰肯（Marc Chaikin）形容，「這不是個健康的狀態，對投資者來說是很不安的狀況」。

據外媒報導，平安夜股市暴跌後，美國總統川普曾找專家諮詢，對方給他的建議是，不要再繼續以推特攻擊聯準會主席鮑威爾，以及盡快達成中美貿易協議，幫助穩定市場。下周一31日將是美國股市在2018年的最後一個交易日。
 

ET快訊
男大生返鄉跨年遇死劫！彰化透天厝惡火母子雙亡
元旦連假返鄉遇死劫！彰化透天厝惡火　母子受困浴室雙亡
最猛冷氣團！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

4觀光團逃脫...已18人被逮留置！越南要求「人道精神處理」

遊埃及金字塔遭炸彈攻擊「車窗全炸碎」！越南觀光團4死11傷

道瓊全日動盪逾400點...收盤小跌76點！創「87年來最差12月」

「看誰先累」男女床上賭5萬！戰到第七回　他暴斃死在女伴身上

辱罵救援英雄「戀童癖」　馬斯克：我的言論自由

女愛男潛意識轉變音調　為了在競爭者中顯得突出

把GG接回去 閹夫案男主角 25年後又是一條「龍」！

12名日本公務員檢查中國漁船　被帶走「狂奔東海」12小時

川普推特語錄／如果不給錢蓋牆　我就關掉美墨邊境秀一波「盈利操作」

美國21個博物館、動物園也要關門　失政府支撐...史密森尼發言人：老天爺！

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

看到陳坤脫口：楊坤好帥！　 他聽到怒回「2字」…網笑噴

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

呆萌柴「顧抓癢」玩具被媽偷　回頭驚恐狂找網笑：太可愛❤

4觀光團逃脫...已18人被逮留置！越南要求「人道精神處理」

遊埃及金字塔遭炸彈攻擊「車窗全炸碎」！越南觀光團4死11傷

道瓊全日動盪逾400點...收盤小跌76點！創「87年來最差12月」

「看誰先累」男女床上賭5萬！戰到第七回　他暴斃死在女伴身上

辱罵救援英雄「戀童癖」　馬斯克：我的言論自由

女愛男潛意識轉變音調　為了在競爭者中顯得突出

把GG接回去 閹夫案男主角 25年後又是一條「龍」！

12名日本公務員檢查中國漁船　被帶走「狂奔東海」12小時

川普推特語錄／如果不給錢蓋牆　我就關掉美墨邊境秀一波「盈利操作」

美國21個博物館、動物園也要關門　失政府支撐...史密森尼發言人：老天爺！

好辛苦！2018年439檔海外股票基金僅9檔正報酬　

鴻海封關市值不到兆元　外資今年累積大賣千億

12星座何時最有毅力？牡羊咬緊八卦就不放、雙魚拚老命也不食言

2018回顧／餐飲界十大新聞事件　首推米其林指南登台

最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

BWF年終排名戴資穎球后達107周　四單項世界第一積分破10萬

4觀光團逃脫...已18人被逮留置！越南要求「人道精神處理」

男大生返鄉跨年遇死劫！　彰化透天厝惡火母子雙亡

「甘露糖」能延緩腫瘤生長並增強化療效果？！

大陸2018十大經濟新聞（下）　馬雲宣布退休、首屆進博會舉辦

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

國際熱門新聞

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七..

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆..

男墜月台縫　友伸「救命之手」緊..

50年前進入亞洲最深洞穴　他沒..

川普警告　不築牆就封鎖美墨邊境

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖..

美國政府停擺　21個博館、動物..

日本公務員檢查中國漁船　被帶走..

閹夫案男主角 20年後又是一..

快訊／印尼發生規模6.0地震

罵救援英雄戀童癖 馬斯克：言..

情侶搭電車秒躺　網轉載怒譙

川普：不蓋牆我只好關掉整條邊境

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

快訊／劉德華開唱突喊卡！

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

孫安佐公布真實身高體重！網求PK館長

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整修

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

周子瑜奪全球百大美女第2！刷新高

大飛「她說好」求婚影片曝光！

小20歲男星：喜歡姐姐　宋智孝臉紅了！

目睹蔡依林吃飯3守則　羅志祥嚇傻

劉德華台上落淚！　90度彎腰道歉

11位爸媽出現：辛苦了！　Wanna One顫抖淚崩

Irene其實是短髮　「頭髮壞光光」粉絲淚崩

更多

最夯影音

更多

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面