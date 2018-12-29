道瓊全日動盪逾400點...收盤小跌76點！創「87年來最差12月」





▲美股在本周以小幅度下跌作結。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美股在經過一周的大動盪之後，稍稍回穩，道瓊指數全日波動幅度為400點，收盤時略微回軟，下跌76點或0.33%，收在23,062點；標普指數收報2485點，跌3點或0.12%；納斯達克指數上漲5點或0.08%，報6584點。不過以全年來看，三大指數表現仍然不佳。

以一周來計算的話，道瓊、標普和納斯達克在本周都上漲，漲幅分別約為2.75%、2.86%和3.97%，科技股為重的那只表現最佳。不過以全年統計的話，三大指數仍呈下下跌狀態，是自從2008年以來首次全年都持續下跌，其中，道瓊和標普指數更創下1931年經濟大蕭條以來，表現最差的12月。



由於政府關門、聯準會預計升息、中美貿易戰還未停止等因素，讓美國股市在整個12月都動盪不安，在本周一度過了「史上最慘平安夜」，接著又在26日大漲，道瓊指數在當天上漲了1086點，創下單日漲幅歷史新高。CNBC報導，分析公司「Chaikin Analytics」的執行長恰肯（Marc Chaikin）形容，「這不是個健康的狀態，對投資者來說是很不安的狀況」。

據外媒報導，平安夜股市暴跌後，美國總統川普曾找專家諮詢，對方給他的建議是，不要再繼續以推特攻擊聯準會主席鮑威爾，以及盡快達成中美貿易協議，幫助穩定市場。下周一31日將是美國股市在2018年的最後一個交易日。

