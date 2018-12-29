遊埃及金字塔遭炸彈攻擊「車窗全炸碎」！越南觀光團4死11傷

▲越南觀光團在埃及吉薩金字塔附近遇到炸彈攻擊。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

埃及開羅在當地時間28日晚上6點多發生炸彈襲擊意外，地點位在著名景點吉薩金字塔群附近，一輛載著越南觀光客的巴士遭到路邊引爆的炸彈波及，造成4死11傷，死者包含3名遊客以及埃及的導遊，還有兩名傷者傷勢嚴重。當時這個觀光團正要去金字塔看燈光秀，沒想到遇上攻擊。



據了解，該巴士上面載著14名越南遊客，以及埃及的導遊和司機，爆炸地點位在吉薩的哈朗區（Haram district），距離吉薩金字塔群不到4公里處，炸彈當時藏在馬路邊的一面牆後面，經過的無辜巴士意外引爆，遭到攻擊。爆炸發生後，武裝部隊立即前往救援，傷者被送到附近的醫院。



BBC報導，埃及總統馬布里（Mostafa Madbouly）表示，由於遊覽車並未按照原先計畫的路線行駛，也並未告知安全部隊。他也表示，當局已經聯絡了越南大使館，告知這場意外並協助處理，目前最重要的事情就是照顧傷者。

▲觀光團搭乘的巴士損毀嚴重。（圖／路透社）

路透社報導，其中一名幸運未受傷的遊客蘭里（Lan Le）表示，當時這些他們正準備前往金字塔觀賞燈光秀，當天稍早也有去參觀過金字塔，「我們在路上突然就聽到了爆炸的聲音，真的好可怕，所有人都在尖叫，之後我什麼都不記得了」。

目前還未有任何武裝團體或極端組織宣稱犯案，自2011年以來，埃及的觀光產業由於動亂的關係大受影響，政府在近幾年來試圖穩定社會，振興觀光，這起意外也是一年多來首次有觀光客受到攻擊。