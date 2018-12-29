好辛苦！2018年439檔海外股票基金僅9檔正報酬　

▲投信發行的439檔海外股票基金，僅有9檔績效為正報酬，圖點開放大。（資料來源：法人）

記者周康玉／台北報導

今年的投資市場是辛苦的一年，不少投信經理人都大喊「現金最好」。回顧2018年，投信發行的439檔海外股票基金，僅有9檔績效為正報酬，以生技醫療為主，法人認為，生技醫療受到中美貿易影響最少，且在所有指數中相對抗跌。

這9檔正報酬基金分別為群益印度中小N-人民幣報酬率7%居冠，其他依序為凱基醫院及長照產業（新台幣）的6.78%、群益全球關鍵生技（新臺幣）5.07%、凱基醫院及長照產業（美元）3.45%、群益美國新創亮點-新台幣的2.57%、瀚亞巴西2.43%、景順全球康健2.35%、群益全球關鍵生技-美元的1.77%，以及群益全球關鍵生技N-新台幣1.3%。

回顧美股至今下跌12%，醫藥類股相對抗跌，且近期受到股市漲多拉回影響，美國大盤與生技類股同步出現漲多回檔；那斯達克生技指數（NBI）指數累計漲幅20.6%，S&P 500上漲25.83%，道瓊指數上漲35.4%，相去不遠；顯示生技類股對藥價議題反應逐漸淡化，市場聚焦公司基本面。

新興市場中，主要落在印度和巴西。群益印度中小基金經理人林光佑表示，儘管近期印度股市隨國際市場回檔而表現震盪，不過整體來看，在油價受到供需疑慮而維持弱勢，印度通膨和經常帳赤字壓力獲得舒緩，且明年將舉行大選，選前仍有望迎來政策利多，加上印度基本面表現無虞，經濟成長動能仍居全球主要國家之冠，另一方面，印度人口組成年輕，在龐大的消費人口和購買力的支撐下，亦可望帶動內需消費，上述條件皆有助為印度股市表現提供支撐，投資前景仍可期待。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，生技醫療股近期表現承壓，但無損其基本面和投資前景向好的局面，這波修正也使得中長線買點浮現。

蔡詠裕表示，隨著藥價議題干擾淡化，FDA新藥核准態度積極，今年來新藥核准數量累計較去年明顯增長；而手術機器人、微創手術及新藥開發(免疫、基因治療)等近年興起的投資主題亦值得多加留意。中長期而言，在人口老化趨勢下，使得生技醫療產業需求暢旺。