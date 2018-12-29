川普推特語錄／如果不給錢蓋牆　我就關掉美墨邊境秀一波「盈利操作」

▲ 美國總統川普。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

川普總統顯露商人本色，今在推特上警告，假如國會不肯通過美墨邊境築牆預算，他將會強制關閉整段美墨邊境，將其視為「盈利操作」。川普還提到，另有一波「大篷車」移民潮正在宏都拉斯醞釀，並揚言要取消對宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多的援助。

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▼謝謝Sean Parnell在fox & friends所做的好評，有關駐伊拉克和德國部隊對於梅蘭妮亞和我的精彩回應。好事正在發生！



▼宏都拉斯，瓜地馬拉和薩爾瓦多什麼都不替美國幹，卻白白拿我們的錢。事情是，又有一波新的大篷車正在宏都拉斯成形中，結果他們什麼也沒做。我們將會砍掉對這3國的所有援助，佔美國好多年的便宜！

▼美國在NAFTA架構下與墨西哥的貿易損失了許多金錢，每年超過750億美元（還不包括高於此金額好幾倍的毒品走私）。我會把關閉南部邊境視為一項「盈利操作」。

我們築牆或是關閉南部邊境。把汽車工業帶回美國這個它本屬於的地方。回到前NAFTA時代，在那麼多公司和就業機會被愚蠢地送到墨西哥之前。要嘛我們就把牆蓋好蓋滿，不然就關掉邊界。

▼如果整天阻撓杯葛的民主黨還是同意撥款讓我們完成邊境牆的建造，又不改變已成為國家負擔的荒謬移民法案，我們將被迫關閉整條南部邊境。很難相信有哪個國會或總統贊成這麼做！