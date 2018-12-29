快筆記！小資族年終3萬理財術一次大公開



▲小資族年終3萬理財術。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／綜合報導

好不容易一年撐過了！最讓小資族期待的就是「領年終」了！從1月開始有許多公司行號會陸續舉辦尾牙、發放年終獎金紅包，像是科技產業普遍都有2個月獎金、金融業更好平均都有4個月，但大部分的產業平均只有1個月年終獎金，甚至有的根本不到。好不容易撐到領年終，結果獎金少少的，要存錢出國玩、新年到又要購置新衣又不能不存錢，到底要怎麼分配跟理財比較好呢？

小資族辛苦一整年，理所當然要犒賞自己，但是年終獎金若很少，難道就不用理財了嗎？當然不是，理財專家建議，不妨將年終獎金平均分成3份理財，兼顧儲蓄賺利息、長期投資賺股利，又可以不虧待自己，邊賺錢邊A好康，集中火力消費還能賺取回饋。舉例來說，若以年終獎金僅有3萬元，可以將之平均分3份各為1萬來進行。

首先，第一招就是「零存整付」+「拆單」：辦理定存時有兩種方式，分別為「整存整付」與「零存整付」。一般的定存如「整存整付」都必須一次投入所有的本金，而且最低存款金額也要達1萬元；但是透過零存整付的方式每月儲蓄門檻較低、利息也較活存利息高，門檻約在每月1,000元左右，對於年終少少的小資族來說，儲蓄壓力就會降低，更可以開始執行定存計畫。舉例來說，如果目標是1年內存12萬元，「整存整付」必須在第1個月就存入12萬元，但一下子沒有那麼多錢就不適合，而若用「零存整付」拿1萬元，建議分成2筆定存，比一次零存1萬，一年後雖同樣能順利存到12萬元，但拆單存有780元的利息、單一筆存的利息僅有711元，往後拆單存的金額越大筆利息還差越多。

第二招，定期定額存股：股票是屬於高波動的投資工具，小資族應該專注提升工作專業，不要學人家短進短出，建議用「定期定額存股」的方式來投資，首選高殖利率、獲利穩定的定存股。以1萬元來說，定期定額最低扣款門檻為3千元，分為3檔不同產業的股票，在單月挑選不同的扣款日分次扣款，若每一檔都要順利買到，意味著一個月中總共交易3次，也不會有集中在同一天，因股價高或低，造成買進成本特別高、或特別低的情況。

第三招，想犒賞自己，善用行動支付App賺取現金回饋：台灣行動支付百家爭鳴，挑選特定有合作商家消費，且有些最高還能獲得2%以上回饋，比起付現金還來的划算，一年下來的回饋金額，可能比存款利息還多。另外，若一次要買比較多東西，建議也可以集中在同一種支付系統上，集中活力賺取現金回饋才會累積的比較快。