美國21個博物館、動物園也要關門　失政府支撐...史密森尼發言人：老天爺！

▲史密森尼學會旗下員工多達3分之2都是聯邦政府雇員。（圖／路透）

國際中心／綜合報導



美國聯邦政府因預算僵局關門，史密森尼學會（SmithsonianInstitution）宣布，旗下位於華府與紐約的21個博物館與動物園，也將在2019年1月2日起暫停開放，除非政府達成協議。學會發言人湯瑪斯（Linda St. Thomas）說，「老天爺！希望這次（關門）不會這麼久。」史密森尼旗下員工多達3分之2都是聯邦政府雇員。

綜合外媒報導，總統川普堅持編列美墨邊界築牆預算，不想與國會妥協，導致聯邦政府部分機構至今關門已6天。原本透過政府預算支持的史密森尼旗下21個博物館及動物園也被受波及，表明無法支撐到2019年。

史密森尼學會目前是靠上一財政年度預算與聖誕節前後的旺季，來維持營運並對外開放。學會在聲明中表示，旗下位於華府與紐約的博物館與動物園，明年1月2日起將「有序關門」，所有節目與活動將暫停或取消，或是改到非聯邦政府機構舉行。

報導更指出，史密森尼學會的聲明表示，華府的動物園飼養員在關閉期間，仍會盡職責照顧動物們。學會發言人湯瑪斯（Linda St. Thomas）表示，「老天爺！希望這次（關門）不會這麼久，幸好聖誕節這週還能靠之前的預算迎接來訪的遊客，最重要的是能度過這一週，我們不想讓遊客感到失落」。

史密森尼學會位於紐約的美洲原住民族博物館也將受到影響而關閉，而在華府很受到歡迎的國立非裔美國人歷史文化博物館同樣將在明年1月2日起暫停開放。

事實上，因為政府的關門影響史密森尼博物館營運，這回不是首例，學會上次因為政府預算問題被迫暫停開放是2013年，當時就關閉達16天。史密森尼旗下員工多達3分之2是聯邦政府雇員，2018財政年度獲政府預算10億美金。