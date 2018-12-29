基本工資雙漲22K走入歷史　元旦起還有5大攸關荷包措施不可不知

▲2019年即將到來，勞動部盤點6大措施，其中基本工資雙漲，22K正式走入歷史。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

2019年元旦新制即將上路，1月1日起多項攸關民眾權益不可不知，勞動部盤點6大新措施，其中最受關注的正是22K走入歷史，基本工資月薪調漲至2萬3100元、時薪也提升至150元，預估225萬名勞工受惠，另配合基本工資雙漲，勞保、就保、健保投保薪資分級表與勞退月提繳工資分級表也同步逕調，若員工薪水低於基本工資，可依法開罰2萬至100萬元不等，雇主一旦違法小心挨罰。

‧基本工資調漲估225萬人受惠 月薪2萬3100元、時薪150元

在2018年8月中旬經過勞資9小時馬拉松式談判，敲定基本工資自元旦起，月薪從2萬2000元調升至2萬3100元，調幅5%；時薪也從現行的140元調升至150元，調幅7.14%，預估約有180.14萬名勞工（本勞136.34萬名、外勞43.8萬名）受惠至於每小時基本工資調升至150元，預估約有45.6萬名本國勞工受惠。

‧基本工資雙漲 勞工月提繳工資分級表、勞保投保薪資分級表同步修正

配合基本工資雙漲，勞動部連帶修正「勞工月提繳工資分級表」、「勞保投保薪資分級表」，其中勞工月提繳工資分級表將第19級月提繳工資修正為2萬3100元，修法後受益勞工約134萬餘人；而修正勞保投保薪資分級表第1級的月投保薪資為 2萬3100元，受益勞工約317萬餘人。

▲元旦起，除了基本工資月薪、時薪調漲之外，勞保費率也將調漲。（示意圖／記者張一中攝）

‧勞保費率調漲至11% 衝擊1039萬名勞工

根據勞工保險條例第13條第2項規定，普通事故保險費率為被保險人當月投保薪資 7.5%至13%；為怕一次漲足隊勞工或雇主造成衝擊，採取階段事調整，目前勞工保險普通事故保險費率為9.5%，明年起將調整至10%（不含就業保險費率1%），預估將有1039萬名勞工受影響。

‧職業災害保險 平均費率調降0.01%至0.21%

職業災害保險費率分為行業別災害費率以及上、下班災害費率這2種，其中行業別災害費率整體平均費率調降0.01%，從0.15%下修至0.14%，上下班平均費率則採單一費率，仍維持0.07%不變，合計修正後職業災害保險費率平均為0.21%，行業分類仍維持現行 19大類，55種行業別。

▲技能檢定費用明年1月1日起也調整，其中學科測試費調漲至190元、術科測試費用平均調幅6%。（示意圖／記者紀佳妘攝）

‧技能檢定費用喊漲 平均每位考生多付173元

因應物價指數波動及基本工資調升，技能檢定費用修正額度介在70元至350元之間，整體平均每位應檢人增加費用為173元，其中學科測試費將從現行120元漲至190元，137項職類術科測試費用調整不等，平均調幅為6%；為協助弱勢族群取得就業所需技術士證，勞動部訂有「特定對象參加技術士技能檢定補助要點」，符合資格者於報名檢定時，可同時申請補助。

‧職業工會漁會勞保補助 每人每月調漲至12.5元

從2004年起物價、工資及郵資確有成長，為鼓勵工、漁會提升勞工（會務人員）薪資，修正「職業工會漁會辦理勞工保險業務補助作業要點」，補助款金額由每人每月補助10元調整為12.5元，預估有3091家職業工會、39家漁會適用，不過實際得看最後是否符合標準。