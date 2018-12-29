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鴻海封關市值不到兆元　外資今年累積大賣千億

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▲▼鴻海集團董事長郭台銘與美國總統川普參加威斯康辛州工廠預定地破土儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲鴻海集團董事長郭台銘今年6月與美國總統川普參加威斯康辛州工廠預定地破土儀式。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）今年的股價走勢，從年初的最高97.4元，來到減資後低點67.6元，市值蒸發超過4000億，昨天（28日）是2018年的最後一天，鴻海封關日以70.8元作收，市值不到兆元，全年更是累積被外資賣超逾120萬張，大賣金額突破千億元。

觀察今年鴻海股價，年初最高還有97.4元，接著董事長郭台銘更是在股東會喊出不到200元就不退休的承諾，並宣布實施鴻海有史以來的第一次減資計畫，減資幅度達2成，每股退還2元現金股息，不過隨著蘋果砍單消息不斷，鴻海減資後重新以參考價82.62元恢復交易，便一路向下，最低來到67.6元，市值跌落兆元，來到9369.3億元。

從籌碼面來看，今年鴻海全年累積被外資賣超逾120萬張，大賣金額突破千億元，相較去年封關日外資持有鴻海股票853萬餘張，持股比例在49.2%，今年封關日外資持有鴻海股份僅剩579萬餘張，持股比例降為41.81%。

面對中美貿易戰衝擊、蘋果砍單傳聞、裁員風波，郭台銘不僅表示看好鴻海旺到明年一月，更以實際行動力挺自家股票，大動作加碼2.7萬餘張鴻海股票，以70元均價換算投資逾18億元，累計持股張數來到132萬張，持股比率也從9.36%提升至9.55%，不過其實一整年粗估，郭董的荷包也縮水超過300億。

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關鍵字：鴻海,富士康,郭台銘,封關,市值

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