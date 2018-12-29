鴻海封關市值不到兆元　外資今年累積大賣千億

▲鴻海集團董事長郭台銘今年6月與美國總統川普參加威斯康辛州工廠預定地破土儀式。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）今年的股價走勢，從年初的最高97.4元，來到減資後低點67.6元，市值蒸發超過4000億，昨天（28日）是2018年的最後一天，鴻海封關日以70.8元作收，市值不到兆元，全年更是累積被外資賣超逾120萬張，大賣金額突破千億元。

觀察今年鴻海股價，年初最高還有97.4元，接著董事長郭台銘更是在股東會喊出不到200元就不退休的承諾，並宣布實施鴻海有史以來的第一次減資計畫，減資幅度達2成，每股退還2元現金股息，不過隨著蘋果砍單消息不斷，鴻海減資後重新以參考價82.62元恢復交易，便一路向下，最低來到67.6元，市值跌落兆元，來到9369.3億元。

從籌碼面來看，今年鴻海全年累積被外資賣超逾120萬張，大賣金額突破千億元，相較去年封關日外資持有鴻海股票853萬餘張，持股比例在49.2%，今年封關日外資持有鴻海股份僅剩579萬餘張，持股比例降為41.81%。

面對中美貿易戰衝擊、蘋果砍單傳聞、裁員風波，郭台銘不僅表示看好鴻海旺到明年一月，更以實際行動力挺自家股票，大動作加碼2.7萬餘張鴻海股票，以70元均價換算投資逾18億元，累計持股張數來到132萬張，持股比率也從9.36%提升至9.55%，不過其實一整年粗估，郭董的荷包也縮水超過300億。