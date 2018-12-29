年終求財！近5成民眾希望公司尾牙送刮刮樂

▲台彩調查，近5成民眾希望尾牙可以拿到刮刮樂。（圖／台灣彩券提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

2018年邁向倒數，也代表各公司尾牙即將到來。根據台彩公布的調查，有35%民眾認為年終到投注站買刮刮樂是求才妙招之一，更有近5成民眾認為公司尾牙春酒活動，最喜歡的禮物除了現金以外，還有中獎率很高的刮刮樂。



台灣彩券公司今年11月26日至12月2日發出的300份網路問卷調查結果發現，超過6成5的受訪者期待在新的一年能夠財運大發、受財神眷顧，超過半數受訪者認為求財妙招是換新鈔、買彩券，而到投注站買刮刮樂也有3成5的受訪者認為是求財妙招之一。

此外，也有將近5成的受訪者認為，公司尾牙春酒活動最喜歡的禮物，除了現金以外，還有中獎率很高的刮刮樂，尤其是頭獎千萬元的刮刮樂，因為中獎後可以立刻買房置產，顯示在年終歡聚場合，或是迎接新年的歡慶時刻，刮刮樂不僅是炒熱氣氛的最佳主角，也是民眾最期待的禮物。

台彩也分享日前台東縣刮出大獎的故事，中獎人是一名年紀約40歲的水泥工人，幾乎天天都會到投注站玩刮刮樂，尤其喜歡一個人坐在牆邊刮，那個位置幾乎是他的專屬座位區。當天他買了一張「1200萬大吉利」刮刮樂，刮出大獎的時候，店員還跟中獎客人一起數刮刮樂上面總共有幾個0，確認真的是刮中獎金100萬元！

店員表示，這名客人中獎後顯得很淡定，只問了100萬如何領獎的細節之後，便默默離開。但刮出大獎當天，店內一早就有客人送來一顆大蜜柚，要祝福投注站「佑中大獎」，沒想到當天下午5點左右投注站就真的刮出大獎，實在很幸運。

台彩表示，深受消費者喜愛的刮刮樂「1200萬大吉利」，過去都在農曆年前推出，每次一上市就快速完銷，是刮刮樂的熱銷產品。每張售價1000元，總獎金逾25億元，中獎率70%，頭獎獎金高達1200萬元共有3個，二獎100萬元也多達70個，這款頭獎高、中獎率也高的刮刮樂，讓民眾有機會在2018歲末年終，翻轉晉身千萬富翁。