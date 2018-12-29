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辱罵救援英雄「戀童癖」　馬斯克：我的言論自由

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▲▼馬斯克，SpaceX和特斯拉汽車的創辦人。（圖／路透）

▲馬斯克，SpaceX和特斯拉汽車的創辦人。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

今年7月，為幫助救援泰國洞穴受困少年足球隊，特斯拉汽車創辦人馬斯克（Elon Musk）召集SpaceX和隧道挖掘公司的專家專門研發了「迷你潛艇」，並且專程運往泰國。英國當時參與救援任務的潛水員昂斯沃斯（Vernon Unsworth）在接受採訪時表示馬斯克是在作秀，馬斯克則在推特上回嗆對方為「戀童癖」，讓昂斯沃斯氣得告上了法院。

據外媒報導，馬斯克日前向法院表示，他罵昂斯沃斯的話沒人會當真，主張受言論自由保護，要求法院撤回告訴。他也透過律師主張，「雖然用詞很侮辱，但這種攻擊言論是受到憲法第一修正案（言論自由）的保護」。

馬斯克7月先在推特開罵後，隔月卻又寫信給新聞網站「BuzzFeed」，稱昂斯沃斯是來自英國的一個大叔，卻在泰國生活30、40年之久，顯然是為了在當地找小新娘，並暗示他曾和一名12歲女童交往。

這封信被曝光後，昂斯沃斯氣得向美國加州法院提告馬斯克。昂斯沃斯律師在訴狀中表示，他從未與兒童性交，且也未在泰國生活數十年，而是自2011年想探索泰國風土民情才頻繁來往泰國。訴狀中更強調，目前他的女性伴侶已40歲，而不是年齡跨越甚多的小新娘。

ET快訊
最猛冷氣團！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

關鍵字：馬斯克,洞穴救援,戀童癖

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