UNIQLO社長每日吸金40億　一年身價暴漲2000億成時尚圈首富

▲ 迅銷集團社長柳井正今年財富增長2156億台幣，旗下有UNIQLO等快時尚品牌。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

快時尚潮流近年席捲全球，日本企業迅銷集團旗下UNIQLO成功突圍而出，帶領社長柳井正身價水漲船高。據《富比士》排名，柳井正成為今年全球財富增長第二名的大贏家，身家一年暴漲70億美元，僅次於亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

綜合外媒報導，對於全球各地的許多投資者來說，2018年是動盪不安的一年，許多不確定因素導致不少億萬富翁的財富縮水，最慘富豪就屬Facebook創始人兼CEO祖克柏，根據統計，2018年他總共蒸發了187億美元（約5759億台幣）的財富。

儘管如此，仍有一些億萬富翁的財富在逆勢增長。今年最大的贏家是亞馬遜創始人兼首席執行長貝佐斯，在2017年12月29日至2018年12月17日期間，貝佐斯的財富增長近1262億美元（約3.9兆台幣）；9月初的時候，他的身價甚至更高，當時他的財富達到了1670億美元（約5.1兆台幣）的高峰。

而今年時尚圈最大贏家是快時尚品牌Uniqlo的老闆柳井正，柳井正是今年身價飆漲最快的時尚品牌創辦人，其財富增長了70億美元（約2156億台幣），平均每日多賺1.3億美元（約40億台幣），總身價達271億美元（約8347億台幣），他也是榜中唯一來自時尚產業的億萬富翁。而LV母公司LVMH的董事長兼CEO貝爾納．阿爾諾（Bernard Arnault）和Zara創辦人阿曼西奧．奧蒂嘉（Amancio Ortega）都並未入選十大財富增長榜單，但分別在億萬富翁排行榜上排名第4位和第6位。

▲ UNIQLO已成為日本快時尚代表品牌。（圖／CFP）

UNIQLO的業績成長都受惠於柳井正對創新意識的重視，UNIQLO目前已超過Zara和H&M兩大巨頭，成為業績增長最迅速的快時尚品牌。在截至8月31日的2018財年內，Uniqlo母公司迅銷集團銷售額同比大漲14.4%至2.13兆日圓（約5911億台幣），淨利潤同比增漲29.8%至1548.11億日圓（約429億台幣）。

此外，UNIQLO在海外市場的收入在今年也首度超越日本市場，在包括大中華區在內的海外市場銷售額，全年度累計收益為8,963億日圓（約2486億台幣），營業利潤則同比增漲62.6%至1188億日圓（約329億台幣），首次超越日本本土Uniqlo的8,647億日圓（約2399億台幣）。

除了實體銷售持續增長，線上銷售收入也大幅上升，已占大中華地區總收入的15%，其中東南亞及大洋洲地區實體銷售也持續實現雙位數成長；歐洲市場中在俄羅斯、法國及英國的成績也是利潤翻倍；但美國則是在重新內部評估後虧損收窄了一半。

迅銷高級執行副總裁兼首席財務長岡崎健在今年10月時表示，目前UNIQLO的海外與日本業務分別佔集團總收入的42.1%及40.6%，他相信海外業務比重很快可以達至總收入佔比的三分之二。

迅銷集團預計2019財年業績將突破歷史記錄，銷售額或將同比增長8%至2.3兆日圓（約6380億台幣）。也預期海外市場更將大幅超過日本市場，其中大中華地區、東南亞及大洋洲地區、歐洲地區增長潛力較大，而北美業務也可望扭虧為盈，雖日本市場2019上半年度利潤可能下降，但全年仍將獲得利潤增長。

▲ UNIQLO未來會將重點放在海外市場擴張。（圖／資料照）

柳井正指出，為實現這一目標，將從兩方面進行變革，一是通路，二即是產品。在通路方面，UNIQLO將以全新的網站串聯全球分銷通路；在產品方面，除了加強基礎產品線，還將在線上發售獨家單品。此外，UNIQLO也宣佈，預計在本財年內加快在以亞洲為主的海外市場擴張，並特別強調到了2020年，中國大陸的分店將會增至1000家。

柳井正曾表示，UNIQLO從本質而言是一家技術公司，它的競爭對手是蘋果而不是Gap。在2015年攜手高科技集團東麗推出HEATTECH發熱材質後，有業內人士分析二者之後還可能衍生出利用太陽能發熱、收集心電圖等身體資訊的織品，或是隨著光線變化色澤的產品，這意味著未來消費者可以快時尚產品的價格，買到由一流科技製成的衣物，並可預期Uniqlo將更進一步威脅到Zara的地位。

消息指出，明年將步入70歲的柳井正目前已在著手培養接班人，以便到時候能順利交接。不過他曾多次強調，並非不熱愛自己的事業或是畏懼挑戰，只是因為他了解現在的時尚零售市場變化迅速，實際經營必須由年輕人來負責，才能讓集團能洞察年輕人的喜好，並且往更好的方向發展。

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