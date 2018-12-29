慧眼看天下／反撤軍! 白宮大震撼　川普開鍘「最後將軍」

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美國總統川普突然宣布全面從敘利亞撤軍，形同將這個戰火未熄的中東重鎮，拱手讓給俄羅斯和伊朗，不少專家認為川普做下錯誤決定，恐重蹈前總統歐巴馬撤軍伊拉克的覆轍，使IS死灰復燃。慧眼看天下第36集，邀請到淡江大學戰略研究所教授黃介正，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲美軍有可能在明年1月中旬正式撤離敘利亞。（圖／路透）

川普發火! 國防部長馬提斯提早「被離職」

川普政府再度傳出人事變動，美國國防部長馬提斯，因為不滿川普要從敘利亞撤軍，主動請辭，但辭職信中暗批川普的外交政策，讓川普大為不滿，因此要求馬提斯提早兩個月走人，而川普也不改一貫的推特治國，迅速的找來自己青睞的人選，代理國防部長。

▼美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）。（圖／路透）



印尼火山噴發引海嘯 死傷人數持續攀升

印尼爪哇與蘇門答臘之間的巽他海峽，因火山爆發引發大海嘯，造成慘重死傷，巨浪在幾分鐘內席捲岸上一切，摧毀數百棟房屋，災情慘重，而這場海嘯如此奪命，外界歸咎當局沒有發出海嘯警報。

▼印尼巽他海峽發生海嘯，沖毀無數家園。（圖／達志影像）

力挺華為! 持華為手機逛陸景點免門票

華為公主被逮捕案，雖然風暴還沒落幕，但在大陸還是展現了競爭力，華為公布年度手機銷售量突破兩億支，連續兩季踢下蘋果，緊追世界第一的三星，而大陸的各景區，更為了要力挺國產，打出用華為就免門票的活動。

▼大陸部分5A級景區以免門票來支持華為手機。（示意圖／記者洪聖壹攝、CFP）



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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。