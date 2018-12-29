吳淡如／小孩只准自己打

▲「孩子只能由我自己打」是很多父母心中真理。（圖／取自免費圖庫pexels）



●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

阿幸是個情緒容易激動的人，每次看她在公眾場合對著小孩大吼大叫，我都很不忍心，總會告訴她，喂，小孩也有自尊心。

小男孩難免都有一點好動，她的小孩已經不算很皮了。

阿幸很不以為然的說：「只有你們這些沒養過小孩的，才會口口聲聲說什麼愛的教育啦。不打不罵，只會寵壞孩子。我這樣算客氣了，在家裡我早就打下去囉。」

不久前發生了一件事，使她稍有反省。

她的孩子在學校和小朋友打架。回家時臉上有瘀青，故意遮遮掩掩不告訴她。直到級任老師打電話來她才知道。

「為什麼打了架不告訴我？」

「告訴妳幹嘛？還不是又會被妳打一頓。」孩子自認倒楣的說。

她檢視孩子瘀青，越看越是怒從中來。

「是誰做的？明天我到學校去理論！」

「不用啦，互有傷亡。」孩子還挺有幽默感的。「不會太痛啦。」

「不行！」阿幸說：「我不能容忍別人打我孩子！」

「真奇怪了，那妳為什麼老打自己孩子啊。」孩子說：「別人打我還可以還手，妳打我，我只能讓妳打。妳打人才是最痛的！」

阿幸聽了，又好氣又好笑，也有一點慚愧。不過，習性能不能改還不知道。

「孩子只能由我自己打」是很多父母心中真理。小時候聽鄰居太太聊天，常會聽她們抱怨自己的小孩不孝，長大了，到大城市工作，都不願回來看父母，只是浪費錢栽培了。但若你跟著附和：「對啊，真不孝，你真是白養他們。」或有人說：「我兒子就不會這樣，最喜歡回家…」她就會為自己的孩子辯白，說：「也沒有啦。沒時間回來表示他很忙，年輕人忙著賺錢才會有出息。」甚或會因而與說話不中聽的親友翻臉。

自己的孩子只能自己數落，別人千萬不可附和。

以此類推，女人在聽見婆婆抱怨兒子時，切記千萬不要跟著一起數落丈夫。她要罵是她的權利，妳跟著罵，就是不識好歹，罵在兒身痛在娘心，可不要不長眼。

世上最不長眼的人，就是跟婆婆抱怨先生的媳婦，和跟岳父岳母抱怨他們女兒不好的女婿！



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●本文獲授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場，88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net