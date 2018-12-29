【愛美無罪】吳巧玉／天氣忽冷忽熱，肌膚生氣氣

▲天氣換季，肌膚要注意保養。（圖／達志／示意圖）

●吳巧玉／化妝品專櫃櫃長。

最近氣溫開始變化，明明中午大太陽悶熱，到了晚上卻又吹起乾燥冷風，讓肌膚在換季時更容易鬧水荒、引起泛紅敏感了！

每到換季時，就是重新審視保養品的時候，就像是夏天穿背心，冬天穿大衣，肌膚當然也要隨著氣候，挑選適合的保養品。

在夏季，保養品通常選擇清爽、油脂低的產品；到了秋冬，空氣中水份慢慢降低，適時地提高保養品的滋潤度，能夠幫助潤澤肌膚，抵擋水份流失。

在秋冬時陽光雖然沒有很烈，但防曬還是不可或缺的喔!除了能防止紫外線帶來的乾燥與老化現象，更能在換季時，替不穩定的肌膚建立一道防護，避免受到冷風和換季落塵引起的過敏現象！

如果產生了泛紅、過敏現象怎麼辦？

有些人當肌膚乾乾粗粗時，就瘋狂去角質、使用清潔力高的洗面乳，卻不知道是因為角質層缺水引起粗糙感，在這樣的情況下把原本保護肌膚的角質通通去掉，反而引起過敏；或是冬天氣溫低，習慣用熱騰騰的水來洗臉，對肌膚造成又乾又緊繃的傷害。

當乾癢、泛紅、小疹子發生時，務必更溫柔對待肌膚！不要過度清潔，可在晚上卸妝後使用洗面乳，早上起床使用常溫水洗臉即可；而保養品著重在保濕及舒敏功能，少量擦至吸收，覺得過乾的地方再補，不需要讓整張臉擦了一堆，卻無法吸收的保養品造成負擔，也要避免彩妝停留肌膚的時間過長。調整保養方式後如果無法改善，就必須尋求醫師協助，有時候過敏也會因為換季時，免疫系統功能不穩定所引起。

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