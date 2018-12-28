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美國政府停擺第7天　川普警告：我可能會封鎖整條美墨邊境

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美墨邊境的一處圍籬，攝於2008年。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普表示若國會無法通過預算，將強制封鎖美墨邊境。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普28日語帶威脅地表示，如果國會遲遲不肯通過邊境隔離牆預算，他將會強制關閉整個美墨邊境，以節省邊境安全維護開銷。另外，川普也揚言要取消對宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多的援助。

川普28日早晨在推特表示，假如民主黨選擇持續杯葛國會，不願意撥款予以興建隔離牆，以及修改「荒謬」的移民法案，那麼白宮將會強制關閉南部邊境。川普還說，在北美自由貿易協定（NAFTA）之下，美國在與墨西哥的貿易中損失大量金錢，重申必須回到「前NAFTA」時代，將汽車工業搬回美國。

川普同時在另一則推文中寫道，有另外一波「大篷車移民」正在宏都拉斯國內醞釀，但宏國卻沒有採取任何措施阻止。川普表示，拉美3國長年大佔美國便宜，將會中斷對他們的援助。

由於美國朝野兩黨對於美墨邊境築牆案經費毫無共識，美國政府自22日起進入停擺狀態，至今已經屆滿一周，是川普上任後歷經最長的一次政府停擺。

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關鍵字：川普,美墨邊境築牆,北美要聞

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