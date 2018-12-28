外資終止連6年買超台股　與日股唯二賣超最多



▲全球股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

台股2018年全年下跌8.6%，終結連2年的封關收紅漲勢，不過若與亞股其他市場相比表現不差，僅輸印度、印尼、馬來西亞、越南，排名第5；不過外資終止連6年買超，今年大出脫。

根據法人統計，今年亞股中，僅有印度BSE 30指數繳出正報酬成績，全年上漲5.14%，其餘市場全部下挫，主要市場相較台股加權股價指數跌幅在1成以內，跌勢最慘的則是陸股的上證綜合指數，全年跌幅達24.92%，其次是韓國KOSPI綜合指數下跌17.79%，台灣的櫃買指數跌幅16.82%，排名第3。

至於全球股市中，就算是獨強的美股也難敵12月的崩跌走勢，全年收黑6.39%，德國DAX指數下跌19.63%，則是居歐美股市跌幅之冠。

統一投信表示，台灣的櫃買指數今年跌幅較大，主要有兩大因素：一是全球金融市場資金撤退影響，導致全球中小型股跌勢同步較為劇烈，另一是美中貿易戰影響接單及產業供應鏈變化，中小企業營運波動度會較大型企業為高。此外，大陸需求放緩加上陸股表現全球最差，也對台灣依賴大陸市場較深的部分中小股遭到拖累。

對台股而言，今年則是連續6年外資買超之後，首年遭到大幅賣超的一年，根據台灣證券交易所統計，外資今年賣超台股新台幣3,551.38億元，創下近10年最大賣超紀錄，僅次於2008年金融海嘯當年，外資賣超4,700.04億元的水準。

最近15年以來，外資只有3年對台股呈現賣超，分別是2008年、2011年及2018年，其中，2005年買超台股7194.06億元最為驚人，去年則是買超台股1,552.34億元，所幸從未連續2年對台股呈現賣超，也讓市場對外資明年回補台股充滿期待。

日股及台股則是亞股中「唯二」全年遭外資賣超超過百億美元的市場，不過，外資對亞股今年賣多買少，僅對越南股市買超18.69億美元，其餘市場全數被賣。

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