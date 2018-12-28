　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

外資終止連6年買超台股　與日股唯二賣超最多

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲全球股市，股票，下跌，股市，美股。（圖／路透社）
▲全球股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

台股2018年全年下跌8.6%，終結連2年的封關收紅漲勢，不過若與亞股其他市場相比表現不差，僅輸印度、印尼、馬來西亞、越南，排名第5；不過外資終止連6年買超，今年大出脫。

根據法人統計，今年亞股中，僅有印度BSE 30指數繳出正報酬成績，全年上漲5.14%，其餘市場全部下挫，主要市場相較台股加權股價指數跌幅在1成以內，跌勢最慘的則是陸股的上證綜合指數，全年跌幅達24.92%，其次是韓國KOSPI綜合指數下跌17.79%，台灣的櫃買指數跌幅16.82%，排名第3。

至於全球股市中，就算是獨強的美股也難敵12月的崩跌走勢，全年收黑6.39%，德國DAX指數下跌19.63%，則是居歐美股市跌幅之冠。

統一投信表示，台灣的櫃買指數今年跌幅較大，主要有兩大因素：一是全球金融市場資金撤退影響，導致全球中小型股跌勢同步較為劇烈，另一是美中貿易戰影響接單及產業供應鏈變化，中小企業營運波動度會較大型企業為高。此外，大陸需求放緩加上陸股表現全球最差，也對台灣依賴大陸市場較深的部分中小股遭到拖累。

對台股而言，今年則是連續6年外資買超之後，首年遭到大幅賣超的一年，根據台灣證券交易所統計，外資今年賣超台股新台幣3,551.38億元，創下近10年最大賣超紀錄，僅次於2008年金融海嘯當年，外資賣超4,700.04億元的水準。

最近15年以來，外資只有3年對台股呈現賣超，分別是2008年、2011年及2018年，其中，2005年買超台股7194.06億元最為驚人，去年則是買超台股1,552.34億元，所幸從未連續2年對台股呈現賣超，也讓市場對外資明年回補台股充滿期待。

日股及台股則是亞股中「唯二」全年遭外資賣超超過百億美元的市場，不過，外資對亞股今年賣多買少，僅對越南股市買超18.69億美元，其餘市場全數被賣。

《延伸閱讀：2018年結束了，一次看完台股所有大事》

告別2018年最長萬點　股民如何迎接2019年台股？

股匯齊哀號！台北匯市封關失守2字頭　終結連2年升值

台股萬點封關破功！回顧2018年究竟發生了那些事？

ET快訊
劉德華台上落淚！當眾「90度彎腰道歉」畫面逼哭粉
快訊／劉德華開唱突喊卡！「醫生說不能唱了」下台退票

關鍵字：外資,亞股,台股,日股,新興市場

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股封關收漲85點　股民平均全年虧25萬終止連3年獲利

台股萬點封關破功！回顧2018年究竟發生了那些事？

股匯齊哀號！台北匯市封關失守2字頭　終結連2年升值

告別2018年最長萬點　股民如何迎接2019年台股？

向法院申請緊急處分之聲請遭駁回　華映重訊將依法抗告

外資終止連6年買超台股　與日股唯二賣超最多

銀行業2018年獲利創歷史新高？　關鍵就在華映、綠能曝險

財訊／楊翠　為黑暗的歷史點一盞燈

財訊／一頓橘色宴　卓榮泰被趕鴨子上架

味全執行長請辭　蘇守斌發信：與大股東目標不一致

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

向法院申請緊急處分之聲請遭駁回　華映重訊將依法抗告

外資終止連6年買超台股　與日股唯二賣超最多

銀行業2018年獲利創歷史新高？　關鍵就在華映、綠能曝險

財訊／楊翠　為黑暗的歷史點一盞燈

財訊／一頓橘色宴　卓榮泰被趕鴨子上架

味全執行長請辭　蘇守斌發信：與大股東目標不一致

全球股市都好慘！2018年績效盤點　僅3國逆勢收漲

財訊／統一競標韓國食品廠後來居上的關鍵

維持常態　股價期貨課交易稅十萬分之二　未定落日

商業周刊／孫東寶一年開76店　台式牛排教父復出背後老店求生記

最強寒流襲日！1男捲入剷雪車亡　山形積雪最深147公分

最關心基層的署長　陳家欽2度造訪永康分局與基層座談

《陰屍路》十字弓曬女兒了！　交往2年…首放閃小8歲女友

正妹主持人IG曬婚紗照爆喜訊！　網狂賀留言蓋大樓…真相傻了

麥莉晉升火辣人妻！靠一招「拜日式」2個月狠甩15公斤

東京二丁目同志趴場解密！GoGo舞者Sasuke私生活曝光：我很幸福

容祖兒在信箱發現新歌！　原來是她所寫..巧合緣分太剛好

同時交10女友！米蟲男曝「成功率95％」原因　被警抓還邊收示愛簡訊

威廉凱特的聖誕派對超暖心！只邀請「他們」沒有王室成員

呂學翰「好人緣」PK他的人一整排　乖乖聽老蕭話選她對決

財經熱門新聞

台酒酒香拌麵出包　自主下架

哈佛天才創業賣鞋　10年利潤翻..

員工抱怨台積血汗　台積說話了

郵局發票兌獎吹熄燈　今最後一日

600億台北雙子星　于品海遭爆..

聯發科AI晶片P90　打趴高通..

花400萬知冰箱最耗電遭批浪費..

暴雪得罪玩家　市值一天掉千億

下週油價狂降1元95只要25...

NOKIA靠5G重返榮耀　今年..

新鮮人起薪2.7萬　這科系薪水..

台股今年狂賣4000億淪外資提..

有你嗎？2018年彩券頭獎得主..

謝金河：韓流概念股逐漸降溫

更多熱門

相關新聞

告別2018年最長萬點　股民如何迎接2019年台股？

台股今（28）日正式告別2018年最長萬點，終場雖拉尾盤漲85點，以9727點作收，但相較2017年封關指數相比，全年下跌915.45點，累計賣超為3,551.38億元，市值蒸發2.5兆餘元，讓許多股民哀號今年根本白忙一場。展望2019年，法人大多認為，元月行情仍可期待，但也預警仍有許多黑天鵝出現，股民得更加小心。

股匯齊哀號！台北匯市封關失守2字頭　終結連2年升值

台股萬點封關破功！回顧2018年究竟發生了那些事？

台股封關收漲85點　股民平均全年虧25萬終止連3年獲利

群益：貿易戰會好轉　美生技股抗跌　

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

目睹蔡依林吃飯3守則　羅志祥嚇傻

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

小玉發禮物時間一到「0人到場」

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

女兒爆男師父「偷吃」女學生　目睹赤裸躺床

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面