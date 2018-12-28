味全執行長請辭　蘇守斌發信：與大股東目標不一致

▲味全公司日前舉行法人說明會，由執行長蘇守斌（圖左）、發言人張美凰對外說明營運佈局。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

味全公司傳出人事大地震。味全執行長蘇守斌已向公司請辭，今（28）日傍晚發出員工信，表示因「與大股東目標不一致，就是該鞠躬下台的時候了」，以下是他的信件全文：

給我味全弟兄夥伴們的珍重與感謝

12月27日，是我重回味全滿三年又九個月的日子。

三年多來，我們一起日夜惕勵、共同打拼，終於度過了漫長的嚴冬、準備迎向春天，但我卻必須在即將春暖花開之前向各位道別。

在公司即將望見隧道盡頭的曙光之際，個人卻倍感心力交瘁，我已書面向主要持股人請辭。也跟大家報告，自即日起我休假，將不參與運作，等侯董事會正式決議生效與職務交接。身為一輩子的專業經理人，必須謹守職業分際，當與大股東目標不一致時，就是該鞠躬下台的時候了。

三年多前，我因「捨不得」而回來；三年之後，我也因為「捨不得」而不得不離開。「無奈」「不捨」是唯一的心情。

希望這次的離開，能帶走另外一波的嚴冬，讓我「捨不得」的味全和弟兄們，有機會享受更長的春天，也還有另一次的機會，讓味全重新成為大家的味全。

▲味全執行長蘇守斌。（圖／ETtoday資料照）



我是個老派的人，雖稱不上俠義，但至少在努力做到「俯仰無愧」，至於「功過」則留與他人說。

不爭之爭，是我能為味全、為弟兄們做的最後努力，謝謝各位三年多的扶持相伴，中間若有諸多不周之處，請大家諒解，他日再一一向各位弟兄夥伴致歉與致謝。

誠摯感謝大家、珍重再見！

祝福各位新的一年心想事成，身體健康！

蘇守斌 敬上