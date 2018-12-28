全球股市都好慘！2018年績效盤點　僅3國逆勢收漲



▲盤點2018年全球股市績效，僅3個國家逆勢收漲。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

2018年以來國際市場雜音紛沓，拖累股市期末成績不如預期，台股今年也統計共下跌915.45點，跌幅約為8.60%，全年收盤最高點跟最低點就共計相差1,774.12點。而法人統計，盤點2018年全球股市績效，在主要股價指數中，僅巴西、印度和紐西蘭全年逆勢收紅，分別以11.86%、5.14%和4.48%等累積漲幅，奪下2018年全球強勢股市的冠亞季軍寶座，其餘所有市場均繳出負報酬。



摩根產品經理陳若梅指出，在美元強勢走升、美中貿易戰紛擾和聯準會升息步調等諸多不確定性影響之下，2018年全球股市震盪幅度明顯加大，加上消息面紛擾不斷衝擊市場投資信心，導致資金進場意願滑落，讓不少股市今年白忙一場，僅巴西、印度和紐西蘭這3個國家逆勢收紅，MSCI世界指數甚至下跌超過一成。



陳若梅分析，從整體企業基本面與獲利面看，美國經濟引擎維持熱轉，並持續為全球經濟火車頭，預期未來12至18個月美國經濟將可穩健增長，發生衰退風險仍低，近期全球股市向下修正，反映目前投資氣氛過度悲觀。而由於近年來全球主要央行採取極為寬鬆的貨幣措施，讓股債等資產波動度降至歷史低檔，預料未來隨全球央行逐步結束貨幣寬鬆措施，加上景氣進入擴張周期中後段，將帶動市場波動攀升，向長期均值靠攏。

陳若梅強調，投資人現階段當前應該居安思危，並逐步調整資產配置為下一個景氣循環轉折做準備。多重收益型基金因為廣納全球多元收益型資產，涵蓋股票、債券、REITs、特別股、可轉債等不同標的，不僅能於市場波動時發揮資產保護傘之效，又可有效掌握資產資本增值的機會，相當適合擔心選錯標的或猜錯行情的投資人，建議不論是積極型、穩健型或是保守型投資人，都應將多重收益型基金作為核心配置。

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