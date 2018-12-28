殺警嫌犯爆「非法入境」美國　川普推文再喊：要興建圍牆！

▲川普時常強調「非法移民」在美國的犯罪情形，更力推嚴格執行移民法，圖為美墨邊界所設之圍籬。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國加州目前正在追捕一位殺警嫌犯，警長克里斯提安森（Adam Christianson）28日表示，該名嫌犯據信是非法進入美國。對此，總統川普趁機在自己的推特上表示，「這就是我為何要推動美墨邊界築牆計畫」。聯邦政府關門已6天，原因是川普要求國會撥款，要在美墨邊界築牆，但不僅民主黨反對，連共和黨內部分議員也表示不贊成。

綜合媒體報導，川普28日還在推文指出，加州目前正在擊力追捕一位非法移民，他（指非法移民者）在交通攔檢時射殺警察，「是時候加強邊境安全了，要興建圍牆！」

當局指出，北加州小鎮紐曼（Newman）一名33歲警察辛赫（Ronil Singh）昨日在攔檢一名酒後開車的駕駛時，不幸遭到駕駛開槍致死。加州警長克里斯提安森表示，嫌犯在交火後逃逸。據了解，嫌犯的姓名未公開，殉職警中槍後送醫不治。

克里斯提安森還說，該嫌犯「非法居留我國」，「我們會找到開槍嫌犯並逮捕，還要移送法辦」。警察當局還指出，辛赫是斐濟（Fiji）的原住民，當初移民到美國，成為一名警察。

報導更指出，在美國聯邦政府關門第6天之際，川普在推文內容中談論到該起槍擊案。川普無論是在競選總統期間或上任期間，都時常強調「非法移民」在美國的犯罪情形，更力推嚴格執行移民法。

這次美國聯邦政府會關門，原因乃是川普要求國會撥款50億美元，在美國與墨西哥邊界築牆，但民主黨大多持反對票，川普所屬的共和黨內部分議員也表示不贊成。

川普在25日聖誕節還表示，政府將會持續保持關閉，直到他的邊境築牆計畫獲得國會撥款為止，他還信誓旦旦地預告，將於1月底前往美墨邊境，參加圍牆的「動土典禮」。

