殺警嫌犯爆「非法入境」美國　川普推文再喊：要興建圍牆！

▲川普時常強調「非法移民」在美國的犯罪情形,更力推嚴格執行移民法,圖為美墨邊界所設之圍籬。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國加州目前正在追捕一位殺警嫌犯,警長克里斯提安森(Adam Christianson)28日表示,該名嫌犯據信是非法進入美國。對此,總統川普趁機在自己的推特上表示,「這就是我為何要推動美墨邊界築牆計畫」。聯邦政府關門已6天,原因是川普要求國會撥款,要在美墨邊界築牆,但不僅民主黨反對,連共和黨內部分議員也表示不贊成。

綜合媒體報導,川普28日還在推文指出,加州目前正在擊力追捕一位非法移民,他(指非法移民者)在交通攔檢時射殺警察,「是時候加強邊境安全了,要興建圍牆!」

當局指出,北加州小鎮紐曼(Newman)一名33歲警察辛赫(Ronil Singh)昨日在攔檢一名酒後開車的駕駛時,不幸遭到駕駛開槍致死。加州警長克里斯提安森表示,嫌犯在交火後逃逸。據了解,嫌犯的姓名未公開,殉職警中槍後送醫不治。

克里斯提安森還說,該嫌犯「非法居留我國」,「我們會找到開槍嫌犯並逮捕,還要移送法辦」。警察當局還指出,辛赫是斐濟(Fiji)的原住民,當初移民到美國,成為一名警察。

報導更指出,在美國聯邦政府關門第6天之際,川普在推文內容中談論到該起槍擊案。川普無論是在競選總統期間或上任期間,都時常強調「非法移民」在美國的犯罪情形,更力推嚴格執行移民法。

這次美國聯邦政府會關門,原因乃是川普要求國會撥款50億美元,在美國與墨西哥邊界築牆,但民主黨大多持反對票,川普所屬的共和黨內部分議員也表示不贊成。

川普在25日聖誕節還表示,政府將會持續保持關閉,直到他的邊境築牆計畫獲得國會撥款為止,他還信誓旦旦地預告,將於1月底前往美墨邊境,參加圍牆的「動土典禮」。



There is right now a full scale manhunt going on in California for an illegal immigrant accused of shooting and killing a police officer during a traffic stop. Time to get tough on Border Security. Build the Wall!