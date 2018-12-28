沙國政權大改組！　33歲王儲盟友升遷「權力反而更鞏固」

▲ 沙國國王薩勒曼（King Salman）、王儲穆罕默德．本．薩勒曼（Mohammed bin Salman）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）血案引起全球關注，沙烏地阿拉伯27日大幅改組內閣與安全機構，但卻完全沒有波及到33歲的王儲穆罕默德．本．薩勒曼（Mohammed bin Salman），反而更鞏固了他的權力。據《華郵》報導，這次的改組讓王儲的盟友升遷，包括親王阿布杜拉．班達（Abdullah bin Bandar）成為國家衛隊指揮官。

國王去年罷黜王儲穆罕默德．本．納伊夫（Muhammed bin Nayef），改為宣布自己的兒子、前第二王位繼承人成為新王儲。這位年輕王子此後以打擊貪腐為名，展開大規模突擊搜捕，逮捕了多名有影響力的人物，包括11名王子、許多億萬富豪以及人權運動家。

▼ 沙國外交部長朱貝爾（Adel al-Jubeir）。（圖／達志影像／美聯社）



▼ 沙國前財政部長阿薩夫（Ibrahim al-Assaf）。（圖／達志影像／美聯社）



沙國國王薩勒曼（King Salman）27日將外交部長朱貝爾（Adel al-Jubeir）的職務拔除，由前財政部長阿薩夫（Ibrahim al-Assaf）接任，同時也宣布多個安全機構的人事案。朱貝爾今年10月接受美國《福斯》新聞訪問時曾說，哈紹吉命案是一個「巨大錯誤」，沙國當局會懲處應對這起「謀殺」負責的人。

留美的朱貝爾在華府廣為人知，擔任外交官8年後，在2015年成為外交部長。卡達「阿拉伯研究與政策中心」政策分析主任卡班蘭（Marwan Kabalan）認為，朱貝爾是哈紹吉謀殺案的代罪羔羊。這次大改組，排除了過度親美的人士，也向中國與俄羅斯釋出願意合作的訊息，同時向國際社會展現在哈紹吉命案後，沙國重整安全單位的決心。