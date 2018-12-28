教科書寫「吃虧不計較」　勞部要求修正卻不說是哪本書

▲勞動部去年起檢視國民教育教科書有關勞動教材內容，發現內容有誤，勞動部已陸續函請教育部建議修正。（示意圖／取自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

勞動教育向下扎根是近年來政策推動的趨勢，勞動部從去年起檢視國小、國中及高中等各階段教科書，發現書中內容提到「若有吃虧不計較，不顧一切、排除萬難，想盡辦法努力把工作完成」等語句，甚至也有教科書將「工會」列為職業團體，恐有誤導學生之餘，目前已陸續函請教育部建議修正，不過勞動部並未透露是哪些出版社的教科書有誤。

勞動部這2年邀請專家學者檢視高中職、國中小1、2年級「公民與社會」、「法律與生活」、「生涯規劃」、「社會」及「綜合活動」等84本社會科目教科書，針對教科書勞動權益內容、法令條文引用、圖片或圖說等進行檢視，發現有「法規名稱、法條內容未配合法規修正」、「勞動權益敘述不完整或有混淆、誤導」，以及「勞動權益觀念之補強」等類型需修正補強。

勞動部表示，部分教科書提及規範勞工保護的相關法令時，法令名稱有誤，舉例來說，「兩性工作平等法」及「勞工安全衛生法」分別已在2008年、2013年修正為「性別工作平等法」及「職業安全衛生法」，甚至也發現教科書提及《勞動基準法》工時及工資的相關規定有誤，建議配合法規更新。

▲勞動部發現部分教科書對於勞動教材內容有誤導之嫌，但不願透露哪本教科書有問題。（圖／記者紀佳妘攝）

此外，部分教科書依據人民團體法之分類，將「工會」列為職業團體，但工會是依據「人民團體法」規定所組成，因此建議應讓學生瞭解工會係依「工會法」成立，有促進勞工團結、提升勞工地位等特殊功能。

至於在工作倫理部分，勞動部發現部分教科書提到「若有吃虧不計較，不顧一切、排除萬難，想盡辦法努力把工作完成」等論述，可能有誤導學生之虞，建議增加工作如遇到不合理的狀況也應循正確管道反映，並能持平地提到勞工與雇主應有各自須負的工作倫理，例如勞工需善盡工作義務，雇主也應負起提供安全友善的工作環境、善盡保障勞動權益的義務。

不過勞動部官員對於哪些教科書登載有誤的訊息並不願透露，但仍會持續追蹤教科書後續修改情形，讓學生在自求學時期即逐步建立勞動觀念，以落實勞動權益的保障。