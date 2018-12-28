加州女控在醫院接受超音波檢查 遭技術員下藥性侵！

▲美國發生罕見的女子接受超音波檢查時，遭技術員性侵疑雲。(圖／達志示意圖)

國際中心／綜合報導

美國一名女子指控，她到加州「聖馬特奧郡醫療中心」(San Mateo County Medical Center)接受超音波檢查時，遭技術員下藥性侵。法律文件顯示，這名受害人指稱躺在檢查台上被性侵時，感覺像是「全身被凍住」。

據指出，這名男性超音波技術員名字叫沙德利耶夫(Shukhrat Saydaliyev)。他首先對受害人的腹部進行超音波檢查。接著又對她的陰道進行同樣檢查，為時大約30分鐘。

期間，受害人問是否可以讓她併攏雙腿，但對方不准她這樣做。受害人說，沙德利耶夫在強暴她之前，曾多次碰觸她的私密處。

受害人指稱，因為事先她被告知告要吞下藥物，以致無力反抗。事後加害人替她擦拭，並且為她蓋上被子。原告聲稱此一事件讓她身心遭受重創，事後更罹患嚴重偏頭痛、失眠、憂鬱症、噩夢和焦慮。

但地方檢察官瓦格斯塔夫(Steve Wagstaffe)告訴《帕洛阿爾托日報》(Palo Alto Daily Post)記者說，因為證據不足，地檢處不打算起訴嫌疑人。

受害人目前以「並未履行為女性患者提供合理安全環境的法律義務」 為由，對涉事醫院提出控告。