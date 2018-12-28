北韓駭客出手？　南韓安置中心997名脫北者個資外洩

▲997名脫北者資料遭駭。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

南韓安置中心一台個人電腦遭到不知名駭客入侵，有997名脫北者的資料遭外洩，南韓統一部表示，這是有史以來第一次有脫北者的資料外洩，目前駭客的身分跟目的都還不清楚。儘管許多資訊安全專家指出，來自北韓的駭客越來越多，但南韓政府尚未將矛頭指向北韓。

南韓統一部（Ministry of Unification）表示，他們在慶尚北道（North Gyeongsang province）安置中心內的一台桌上型電腦遭到駭客攻擊，現在已知有997名脫北者的姓名、生日與地址遭到洩漏，還不能判斷會造成多大的影響，專家表示，有可能會危害到多北者北韓家屬的安全。統一部表示，目前國內其他安置中心都未發現遭入侵的痕跡。

熟悉北韓網路戰的專家Simon Choi認為，這有可能不是安置中心第一次被入侵，由於這些安置中心是用來協助脫北者適應南韓生活的機構，所以電腦中存有大量相關資料，Choi告訴BBC記者，北韓確實有個駭客小組，去年就曾試圖攻擊安置中心的電腦．但他也說，不確定是否有其他駭客團體。南韓統一部跟警方正在進行調查，表示將全力防止此類事情再度發生。

來自北韓的駭客已經不是第一次發動攻擊，北韓駭客在今年9月「文金三會」以前，數度駭進南韓政府網站，企圖竊取峰會相關資料，透過網路手段挑釁南韓。2014年北韓駭客朴鎮赫（Park Jin Hyok，音譯），則因為不滿喜劇《名嘴出任務》內容以描述刺殺金正恩為搞笑情節，發動網路攻擊造成索尼內部文件洩漏，大量敏感個資全外流，後遭FBI發出通緝。