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台北雙子星案得標廠商疑有陸資色彩　經部澄清：沒證據是陸資

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▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲台北雙子星案昨天由香港與馬來西亞合組的「外資」南海發展團隊取得最優申請人資格，遭外界質疑有陸資色彩。（示意圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

有世紀標案之稱的「台北雙子星」（台北車站特定區C1、D1）聯合開發案，由香港商南海發展有限公司及馬來西亞商馬頓有限公司合組的團隊獲得最優申請人資格，不過外界質疑有陸資色彩，台北市長柯文哲說，「所以有中資的疑慮那應該是投審會要出來說明」，經濟部今（28）日澄清，依照當時股權結構，尚無證據顯示是陸資。

經濟部表示，香港商南海發展有限公司是南海控股公司所百分之百持有的公司，而南海控股為百慕達商於香港上市的公司；南海發展有限公司申請成立在台設立分公司，今年8月29日經由經濟部中部辦公室核准登記設立，依照當時股權結構，尚無證據顯示南海發展公司為陸資。

經濟部進一步指出，南海控股已於12月4日向投審會申請投資設立台灣南海控股股份有限公司，而投審會已將全案資料及該公司股權結構送陸委會及國安局審查，相關意見回覆後，依外國人投資條例及兩岸人民關係條例辦理。

此外，台北雙子星另一其共同投標人馬來西亞商馬頓有限公司，經濟部投審會未曾受理其申請案，未來其申請投資案將送陸委會及國安局等相關單位審查，依外國人投資條例及兩岸人民關係條例辦理。

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關鍵字：經濟部,投審會,台北雙子星,柯文哲,陸資

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