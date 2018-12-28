神通董座苗豐強辭任華邦電董事　焦佑鈞：感謝傳承

▲聯華神通集團董事長苗豐強。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

華邦電子股份有限公司於今（28）日宣布，苗豐強自2019年1月1日起辭任董事職位。

華邦電表示，苗豐強先生於1993年加入華邦董事會擔任董事一職，歷經華邦創立、成長、上市等各階段里程碑，並在華邦邁向利基型記憶體轉型成長過程中，以其產業經驗指導華邦一步一步成為積體電路產業的「隱形冠軍」。

華邦電子董事長焦佑鈞表示，過去二十五年來，華邦在苗豐強董事的鼓勵和指導下，突破各種艱難與挑戰。華邦今日的成就，苗豐強董事功不可沒。華邦非常感謝苗豐強董事多年來的指導，也將謹記其傳授之經驗，落實於公司營運，並積極成長。

華邦電表是，將寄予最誠摯的祝福予苗豐強，公司也將持續在華邦董事會的監督及支持下，為股東、客戶和員工創造最大價值及報酬。

苗豐強是台灣最早期的矽谷海歸派，曾擔任英特爾（Intel）公司8080微處理器設計小組成員。回國後帶領以麵粉起家的聯華實業，於1974年創辦台灣第一家電腦公司神通電腦，自此跨足資通訊產業，並推動台灣資通訊產業的發展。

華邦電原本獨董加董事一共有9席，分別為四席獨董為華孚董事長蔡豐賜、徐善可、前行政院長張善政、許介立等；董事有苗豐強、華新公司法人代表、靳蓉、馬維欣、林之晨等五席，公司表示，苗豐強卸任後，目前暫無補選的規劃。