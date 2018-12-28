邱智淵／開啟「蔣經國模式」必能戰勝2020

▲已故總統蔣經國。（圖／翻攝自YouTube／ikaluos）

●邱智淵／獨立評論人。

果如專家預測的2019年的台灣政壇將進入詭譎多變，要聯盟或各自對立的「三國演義」。這場將於2020年翻牌的總統與國會議員席次競賽，將牽動台灣政治生態是繼續走向兩黨制還是往多黨制的方向發展，也將再次界定兩岸關係是走向和平？還是對立？可說是台灣近年來最重要的一場選舉了。

總統大選三角督

多項民調顯示，2020年的總統大選如果只有藍綠兩黨實力最強的朱立倫與賴清德PK，國民黨的朱立倫將會扳倒綠色政權，為國民黨奪回失去四年的江山；但是，如果柯P起心動念要逐鹿中原，競爭高位，總統大選之局可能會陷入「三足鼎立」的賽局中，尤其柯文哲在任一組合的對戰中，都是遙遙領先，只有朱立倫勉強能看到柯P的車尾燈。

這樣的調查數據，鐵定讓想競逐大位的人灰心又氣餒，原來大家拚死拚活，爾虞我詐，合縱連橫，汗流滿身又噴口水了一年，還不如一個天天兩手插口袋，時時插科打諢，到處莊孝維的柯P。這真的願之所欲，情何以堪。

事實都是殘酷的，尤其柯P在兩項數字是遙遙領先現有檯面上所有的政治人物的。

首先，柯P在年輕人的支持度是壓倒性的贏過所有人。這當然是柯P在網路經營有成所致，加上他很務實的提拔了一批年輕的素人，這都使得柯P雖然是「阿北」，但是這個阿北與年輕人是親近又親切的，青年人認為他懂年輕族群們的心聲，又有「自己人」的「氣」。柯文哲在過往四年中又一直秉持著「少做少錯」的精神，市長任內迄今仍沒有爆發重大的弊案、貪污事件與醜聞，自然讓容易「憤世忌俗」的年輕人對他沒有厭惡感，卻有很高的支持度與忠誠度。

再者，柯P說話直白又直接，很對一般市井小民的胃口，試想凡夫俗子每日汲汲於營生，碌碌於養家，誰還有時間天天在那裏跟著政治人物一樣，拐彎抹腳，明示暗喻的轉來轉去呢？再說，藍綠政治人物常常只會推諉責任，交相指責又常常說做不到的話，幹民眾討厭的事；相對地，柯P的「接地氣」就在這種「說人話」，「不說官話」的特質上，所以他的信任度會高於一般的政治人物就在他說人話上面。

這也是韓國瑜能夠在高雄勝選的原因。韓國瑜說觀光客會來，農漁產品賣得出去，高雄人就能發大財了，這可比陳其邁的橋頭科學園區的概念還要直白了吧，即使學歷不高的人也能聽懂他在說甚麼。一般人民哪搞得清楚科學園區是幹甚麼的，再說百分之八十以上的人可能都不會進入這個科技產業聚落中，所以就算是很好的概念，百姓無感，也是意義不大的。

韓國瑜還是丁守中

目前的賽局態勢來看，民進黨因為「失德敗政」顯然已經沒有主動應戰的能力，只剩下國民黨仍然有與柯P一決勝負的實力，尤其是國民黨目前一馬當先的朱立倫，其實是有與柯P一較高下的實力。這關鍵就在於朱立倫要走韓國瑜大開大闔的攤販戰法，還是淪於丁守中傳統溫吞的國民黨戰法。

韓國瑜受限於資源不足與在高雄勝選是可遇而不可求的心態乃運用流動攤販戰法來對戰民進黨在高雄的正規軍與大兵團。他的訣竅就在「靈機應變」，「主動出擊」和「說人話」三點。

靈機應變就在於資源不足，必須有甚麼材料就炒甚麼菜的狀況下來應變，但是這點就完全呼應到網路時代凡事求真，不作假以及人性變來變去的好奇心態上。就以韓國瑜洗頭篇為代表，沒有花費甚麼大成本，但是所衍生的效益與民眾對於韓國瑜的喜好度真是不可比擬。也由於民進黨不把他當回事，所以陳其邁初期是對韓國瑜避不應戰的，這使得韓國瑜必須自闢戰場，創造話題，加上說人話的調性以及詼諧可愛的logo，這種以軟話題入手的做法容易呼應民心，而不是甚麼都以硬話題來進入選舉，導致民眾排斥。

這再加上韓國瑜沒有勝選壓力，人又放得開，這種受民眾喜愛的「觀眾緣」就讓他在兩個月中以原爆能量一飛沖天。

蔣經國模式

選舉還是要回到人性，日本人常用「絆」這個字來形容人與人之間的情感牽絆，這麼多年來與多數台灣民眾有這樣深深的「絆」或是綿密情緣的領袖人物就只有蔣經國總統與孫運璿行政院長了。如果放到這個時代來看，他們仍然是會受到民眾的喜愛與支持的。

蔣經國先生的特點就是施政不分藍綠，真正苦民所苦，善講人話，不說廢話，也愛親近人民，最重要的是他真正考慮民眾的需要，勤政清廉，從來不為自己著想的實政作風。這樣真誠又真正勤政，清廉，愛鄉土的人其實就是現在網路最能接受的網紅了。

這幾年來，有些政治人物雖自稱承襲將經國先生的精神，但是多有其私心與目的，且只是外表像，內心並沒有蔣經國之精神，或是只把蔣經國掛嘴上而已。所以時日一久就不再像蔣經國一樣對人民「有心」了。

離選舉其實已不到一年的時間，國民黨的候選人如果真的要贏得大選，就不能只是坐等黨內初選或是期待如韓國瑜般的戰法再生效應，那是不能超越丁守中或韓國瑜的。唯一能夠攻下總統寶座的就是蔣經國模式，所以要真正感動人民的國民黨員就是要趕快走基層，接地氣，學習蔣經國總統當年怎麼愛顧人民的作為，真正感動民眾這才能對抗柯P的當紅勢力，贏得收復河山的一戰。

如果只是講一堆大道理，讓民眾無感，那麼再美麗的詞藻也是枉然。

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