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終於贏韓國！ 台灣政府負債比四年首次贏韓

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲台灣的政府債務比在逐年降低，在106年正式超車韓國。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部國庫署公布，106年台灣依據國際貨幣基金(IMF)統計手冊計算，一般政府負債大約是6兆6723億元，占國內生產毛額(GDP)為38.28%，較105年前進1名，但值得注意的是，台灣翻轉了105年負債比比韓國高的命運，是四年來首次翻轉成功。

國產署的資料顯示，105年的負債比率是6兆8554億元，負債比為39.97%，106年不僅減債了1831億元，還降低了1.69個百分點。

進一步來看，台灣負債的結構，以一般政府機關區分，中央政府為5兆4293億元、地方政府1兆2388億元、社會安定基金42億元。

負債項目區分，一般政府負債項目都集中在債務性證券、占比大約近八成(79%)金額為5兆2713億元；貸款則占17.77%，貸款金額為1兆1859億元；其他應負帳款則有2136億元，占比3.2%。

國庫署副署長顏春蘭解釋，一般政府負債較公共債務法規定的長、短債合計數6兆4115億元，多了2608億元，主要是計算普通基金的應付債款及自償性債務，納入一般政府非營業基金負債、財團法人及行政法人的負債、地方政府向歸屬公司的非營業基金調度的周轉金額、社會安全基金的負債，並扣除一般政府持有的中央政府公債、一般政府之間應付款項與地方政府積欠的健保費。

至於較105年減少了1831億元主要是中央政府減少1216億元、普通基金減少1146億元、非營業基金增加132億元、財團法人和行政法人減少了202億元，另外地方政府減少了620億元、社會安全基金加計了5億元。

就國際的情形來比較，國內GDP比率約38.28％，比日本237.6％、美國105.2％、中國47％、韓國39.5％還低。台灣僅次於俄羅斯、沙烏地阿拉伯、土耳其、印尼等，排行前進至第5名。至於107年的表現，是否繼續超車，國庫署說，資料還要送去國際比對，應此尚未出爐。

▼台灣106年政府負債比國際排名情形。（圖／財政部提供）

▲▼台灣政府負債比國際排名情形。（圖／財政部提供）

▼台灣105年政府負債比國際排名情形。（圖／財政部提供）

▲▼105年台灣負債比（圖／記者吳靜君攝）

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關鍵字：財政部,負債,國際貨幣基金,韓國

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