買樂透要排4小時？土耳其人相信只有這間彩券行能中大獎

▲土耳其彩券行尼梅大姊每年吸引數千人潮購買。（圖／翻攝自Twitter／fromkarya）



國際中心／綜合報導

每年土耳其新年樂透開獎前夕，成千上萬的民眾都會擠進伊斯坦堡最著名的彩券行「尼梅大姊」（Nimet Abla）購買彩券，因為他們相信，這家店門口掛的標語「尼梅會讓你中大獎」，將會帶給他們好運氣，就算要等上4個小時也甘願。

位在伊斯坦堡艾米諾努區（Eminonu）新清真寺（Yeni Cami）旁的「尼梅大姊」已開業90年，它最著名的就是店門口擺著「尼梅會讓你中大獎」的標語，讓民眾相信這家彩券行的中獎機率很高。根據土耳其《每日新聞》（Hürriyet Daily News）報導，店門口約有十幾位保全站崗，負責維護長達數百公尺的隊伍秩序，周末時更需耐心等待3、4個小時才能買到彩券。

Fotoğraf da gördüğünüz kuyruk,Nimet Abla adlı milli piyango bileti şubesinden Yılbaşı Bileti kuyruğu.Görüntüden anlaşıldığı üzere fakirlik aptallaştırıyor. pic.twitter.com/BzvCHh1hua — Oğuzhan (@ogznn) 2018年12月23日

這間彩券行由尼梅．歐茲丹（Melek Nimet Özden）創立，1928年她賣出第一張彩券後，這間彩券行開始聲名遠播，歐茲丹也成為一名也成為傑出的女老闆，稱霸整個土耳其彩券業。歐茲丹1978年去世後，由姪子「尼梅大哥」（Big Brother Nimet）接手，現年64歲的尼梅大哥說，「尼梅大姊」去年賣出超過300萬張彩券，佔所有土耳其彩券銷售的十分之一。今年土耳其新年樂透頭彩高達7000萬里拉（約台幣4億元），而一張彩券賣70里拉（約台幣400元），在12月31日開獎前幾天，彩券行每天早上6點就會有人開始排隊，一直持續到晚上11點。

至於「尼梅大姊」中獎機率真的這麼高嗎？退休男子凱末爾（Kemal）說他每年都會來排隊買彩券，至於中獎機率...「我已經等中獎等了50年了！」