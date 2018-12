買樂透要排4小時？土耳其人相信只有這間彩券行能中大獎

▲土耳其彩券行尼梅大姊每年吸引數千人潮購買。(圖/翻攝自Twitter/fromkarya)



國際中心/綜合報導

每年土耳其新年樂透開獎前夕,成千上萬的民眾都會擠進伊斯坦堡最著名的彩券行「尼梅大姊」(Nimet Abla)購買彩券,因為他們相信,這家店門口掛的標語「尼梅會讓你中大獎」,將會帶給他們好運氣,就算要等上4個小時也甘願。

位在伊斯坦堡艾米諾努區(Eminonu)新清真寺(Yeni Cami)旁的「尼梅大姊」已開業90年,它最著名的就是店門口擺著「尼梅會讓你中大獎」的標語,讓民眾相信這家彩券行的中獎機率很高。根據土耳其《每日新聞》(Hürriyet Daily News)報導,店門口約有十幾位保全站崗,負責維護長達數百公尺的隊伍秩序,周末時更需耐心等待3、4個小時才能買到彩券。

這間彩券行由尼梅.歐茲丹(Melek Nimet Özden)創立,1928年她賣出第一張彩券後,這間彩券行開始聲名遠播,歐茲丹也成為一名也成為傑出的女老闆,稱霸整個土耳其彩券業。歐茲丹1978年去世後,由姪子「尼梅大哥」(Big Brother Nimet)接手,現年64歲的尼梅大哥說,「尼梅大姊」去年賣出超過300萬張彩券,佔所有土耳其彩券銷售的十分之一。今年土耳其新年樂透頭彩高達7000萬里拉(約台幣4億元),而一張彩券賣70里拉(約台幣400元),在12月31日開獎前幾天,彩券行每天早上6點就會有人開始排隊,一直持續到晚上11點。

至於「尼梅大姊」中獎機率真的這麼高嗎?退休男子凱末爾(Kemal)說他每年都會來排隊買彩券,至於中獎機率...「我已經等中獎等了50年了!」

Luck of the draw: Each year in the run-up to the New Year draw, thousands of people flock to the most famous lottery stand in Istanbul, drawn by the promise on display: "Nimet Abla will make you winhttps://t.co/qogymIkKx8 pic.twitter.com/Ly6B02TMia