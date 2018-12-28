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50年前進入「亞洲最深洞穴」找水源　8個孩子的爸再也沒出來

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▲▼ 烏茲別克,高山,山區。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 由於村莊遭受旱災，8個孩子的父親Mustafaqul Zokirov動身尋找水源。（圖／達志影像／美聯社）

記者林書荷／編譯

大約50年前，8個孩子的父親Mustafaqul Zokirov離開了他在烏茲別克遭受旱災的偏遠山村，動身尋找水源，但再也沒有回來。他的失蹤間接造就一項大發現，那就是「亞洲最深洞穴」Boybuloq。這個洞穴吸引了許多探險者前往烏茲別克，而這個中亞國家以廣闊的沙漠和古老的絲路城市聞名。

烏茲別克的山脈充滿了神秘色彩，是世界上探索最少的山脈之一，Boybuloq所在的希塞（Hissar）山脈更是如此。據BBC報導，那裡不適合膽小的人，首先要乘坐蘇聯時代的舊式越野車7小時，直到抵達海拔3000公尺的Dehibolo，它的名字直譯為「最高的村莊」。行經陡峭的峽谷，當山脈在一側的雲層中消失時，如果你的司機犯了個小錯誤，那麼就會面臨死亡。

▲▼ 烏茲別克,高山,山區。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 烏茲別克的山脈充滿了神秘色彩，是世界上探索最少的山脈之一。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 烏茲別克,高山,山區。（圖／達志影像／美聯社）

這個村莊從1月底至4月中被白雪覆蓋，人們必須自給自足，在這些狹窄的岩石山谷中種植糧食具有挑戰性，人們花費數年時間將岩石搬開，騰出空間種植水果和蔬菜，再依靠雨水和天然泉水灌溉。1971年，一場嚴重的乾旱肆虐村莊，所有泉水都乾涸了。

當地一名木匠Mustafaqul Zokirov決定採取行動。水源來自高山上的一個山洞，但有4小時的路程。於是，他帶著兒子和幾隻驢子及水壺，徒步前往Boybuloq，渾然不知這會是他的最後一次旅行，或是成為世界上最大的地理發現之一。

如今，Mustafaqul Zokirov的孫子Shahobiddin驕傲地敘述了一個家庭傳承的故事，「他把驢子和我當時十幾歲的叔叔留在入口處後，進入了洞穴，但從未回來。他的兒子徹夜等待，第二天早上通知了村民。」雖然許多人進入洞穴尋找，但在後來的14年中都沒有發現任何蹤跡。

直到1985年，一群俄羅斯探險家來到這個村莊，聽完這個故事後主動尋找Mustafaqul Zokirov。兩年後，他們在Boybuloq最深的一處角落找到了他的遺體，而一盞燈仍放在他的枯骨旁。

▼ 在這些狹窄的岩石山谷中種植糧食具有挑戰性，人們花費數年時間將岩石搬開，騰出空間種植水果和蔬菜。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 烏茲別克,高山,山區。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：烏茲別克,洞穴,X檔案

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