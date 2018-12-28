拓凱受惠航太、自行車佈局發威　股價大漲逾7%

▲拓凱為配合自行車客戶南向佈局，日前宣布斥資1500萬美元，在越南平陽省啟動擴建新廠計劃，預計2020年首季投產。（圖／拓凱提供）
記者林淑慧／台北報導
美國航太巨擘波音預測，未來二十年民航機需求暢旺，帶動航太類股走勢。其中，碳纖維複合材料大廠拓凱，除看好航太產業前景外，也積極在越南佈局自行車產線，今（28）日股價大漲逾7%；法人看好明年營收上看80億元，可望續創新高。
今年十月，國內航太龍頭漢翔公司的新式高教機第三階段釋商，已與拓凱、千附、晟田及駐龍精密等37家供應商完成簽約，市場預估，上述廠家明年起營運可望直接受惠。
▲歐美市場對於電動自行車接受度日漸提高。(圖／美利達提供)
拓凱主管日前在法說會上表示，航太方面配合漢翔國機國造，今年在複合材料、飛機餐車已有出貨，推升今年前11月合併營收逼近68億元，營收表現創歷年同期新高。
不單看好航太產業發展前景， 今年為拓凱切入 E-bike 碳纖維車架的元年。拓凱表示，今年新增二款 e-Bike 登山越野車及新型號車架，包括 E-bike 用碳纖維車架、 碳纖維輪圈出貨皆增加，同步挹注營運表現。
法人分析表示，基於 E-bike 出貨款數增加、安全帽新客戶開始出貨、TP 材料打入 3C 產品應用的潛力，預估E-bike 碳纖維車架將成為拓凱明年獲利成長主力，營收上看80億元，並可望續創新高紀錄。
展望後市，拓凱為配合自行車客戶南向佈局，日前宣布斥資1500萬美元，在越南平陽省啟動擴建新廠計劃，預計明年第一季動工、2020年首季投產，主要產品包括自行車前叉及車架，未來將擴及安全帽及球拍，挹注營運成長可期。