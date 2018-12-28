拓凱受惠航太、自行車佈局發威　股價大漲逾7%

這畫面看了腳底好涼！自行車極限挑戰者尼奇塔（Nikita Deft）日前在YouTube上，PO出自己到一棟高度為328公尺的建築物頂端，沿著屋頂邊緣騎車的影片。影片中，尼奇塔先是越過層層的安全防護，來到一個沒有柵欄的窗台旁，跨上自行車之後，就在僅有2英尺（約0.6公尺）寬的「小路」上行進，而且速度越來越快，直到整輛車超過一半懸在半空中才停止，讓人不禁為他的生命安全捏一把冷汗。