高收債指數殖利率8%　投資價值浮現

▲美股第4季美股大幅拉回。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

今（28）日是2018年最後一個交易日，回顧美股第4季美股大幅拉回，美國高收益債市出現較大修正。不過，柏瑞投信表示，這波修正使得高收益債殖利率攀高，再度來到8%的水平，價值面的吸引力值得投資人留意。

柏瑞全球策略高收益債券基金經理人李育昇表示，明（2019）年投資挑戰不少，美國經濟成長料將放緩，美中貿易情勢不明，同時也要提防各項政治風險事件，市場波動更加難料。建議投資人在規劃投資組合時，不能少了固定收益資產。

李育昇表示，根據彭博巴克萊美國高收益債券指數的殖利率，在12月25日來到8%的水平，已然浮現中長期投資價值。

李育昇表示，配置策略將維持已開發國家對新興市場約65：35的配置比重，並側重個別債券的選擇，由發行公司的基本面尋求投資價值。

此外，主權債部分，針對具備較佳基本面、利差收斂空間之國家進行配置與布局；公司債方面，針對現金流量相對穩定、以及具有投資價值之產業進行策略布局。

展望2019年，李育昇表示，由於全球經濟僅是放緩而非衰退，高收益債違約率應能保持低檔，企業獲利和營收成長雖然將會趨緩，但高收益債企業的財務體質預期仍維持穩健。預估新債發行量減少的情況，會維持到2019年，有利於支撐高收益債的價格。