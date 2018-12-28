義大世界開發案纏訴八年　林義守：對卡關摸不著頭緒

▲義联集團董事長林義守曾對外表示，因看好高雄的未來，才想在高雄積極投資，並呼籲政府對企業的投資與建設，應予積極輔導和獎勵。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／台北報導

義联集團在義大世界的開發案卡關八年，義联集團創辦人林義守接受媒體採訪時表示，多項工程不是卡在容積率或尚未取得建照，對於卡關理由摸不著頭緒，也坦言壓力大到睡不著，讓他既傷心又無奈。

林義守曾表示，義联集團從經營鋼鐵本業，多角化延伸到政府大力推廣的服務業領域，但是政府如果在核准投資手續無法配合，例如，整個投資方案卡在主管單位，就無法發展。

林義守曾說，一個投資案最重要的關卡，就在於環保與建管單位，例如義大世界第一期部分計劃，「建築單位給你擋來擋去」，卡了兩年多。

其後，集團旗下包括天悅飯店第二期工程、義大世界二期新建工程、義大癌治療醫院工程等，不是卡在容積率或尚未取得建照，就是政府遲遲未核准進口醫療設備等因素，開發進度持續卡關。

義联集團曾針對義大世界開發案，和高雄市政府對簿公堂。2013年法院判決高市府勝訴，2015年義大被高市府撤銷開發區內的使用執照，義大不服再度提告，最高行政法院今年7月判市府敗訴，義大隨後針對卡關的開發案，向高市府提出共258.77億元國賠。

回顧開發義大世界的歷程，林義守曾說，開發前除了周邊的四十戶人家外，幾乎看不到民家燈火，他如果不開發，日子不會不好過，但是會害到下一代的發展。

林義守強調，因看好高雄的未來，才想在高雄積極投資，除了能夠增加地方就業機會，只要前述推動的建設順利完成，也能再增加政府的稅收，並呼籲政府對企業的投資與建設，應予積極輔導和獎勵。