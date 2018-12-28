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單厚之／韓流與四個太陽的強烈對比

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▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者宋德威攝）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

「九合一」選舉才過去一個多月，慘勝的台北市長柯文哲已經成為最炙手可熱的總統候選人。

根據《聯合報》昨天公佈的最新民調，如果柯文哲投入總統選戰，藍綠都將被邊緣化。藍、綠陣營最強的朱立倫、賴清德遇上柯文哲，柯文哲、朱立倫、賴清德的支持度分別為41％、28％、18％，柯文哲遙遙領先；如果民進黨由小英出征，柯文哲、朱立倫、蔡英文的支持度則為45％、30％、11％

前幾天《美麗島電子報》民調也呈現相同的趨勢，柯文哲、朱立倫、賴清德「三角督」時，民調依序為33.3％、27.2％、22.8％；賴清德換成蔡英文，則變成36.4％、29.0％、14.7％。

雖然柯文哲說過「明年六月再問我」（是否選總統），且柯文哲陸軍能量不足、沒有足夠的立委可以協助拉抬聲勢，最後得票結果肯定不可能如民調這樣樂觀。但看到這樣的民調，換成你是柯文哲，你會不會選總統？

不要忘記，才剛結束的台北市長選舉，柯文哲僅以3000票險勝丁守中，柯文哲的得票率是41.05％、丁守中的得票率是40.82％。為何遇上了朱立倫，柯文哲反而大幅領先？難道朱立倫比丁守中更弱嗎？

「九合一」大選，藍營縣市長總得票率是48.8％，但朱立倫在上述兩個民調中，支持度最高不過30％，少的那18.8％跑哪去了？很明顯的，柯文哲同時吃到了藍綠相當多的基本盤。

沒了韓流　國民黨還能贏柯文哲嗎？

這兩份民調與11月24日情境最大的差異，就是少了「韓流」。因為韓國瑜已經表明不會參選2020年總統，南台灣客觀的條件也不允許他從高雄市長的位置「落跑」；當韓國瑜不是參賽者時，就沒有所謂的「外溢」、愛屋及烏的問題，國民黨的支持度就立刻「打回原形」。

而韓國瑜口中的「三個太陽、一個相公」，還歡天喜地的以為自己的選票就是「九合一」的48.8％往上加，認為總統大位已經是國民黨的囊中物，卯足全力打這場「總統麻將」，渾然沒有去注意麻將桌外的世界。

很多人以為，真的有所謂的「白色力量」，內涵是柯文哲一個人穩穩的佔據了政治藍綠光譜的中間位置，因為超越藍綠、厭惡藍綠是最多數，所以柯文哲才有這麼多支持。

但事實上，柯文哲過去的4年多，一直都在藍綠的政治光譜上不斷的位移，試圖在光譜人數最多的位置落腳。和連勝文選市長時，「討厭國民黨」是當時社會的最大公約數，柯文哲自稱是「墨綠」。當選之後，柯文哲追查郝龍斌的「五大弊案」，也還是跟民進黨站在完全相同的陣線。

政治變色龍？

2016年蔡英文上台之後，執政的包袱就開始出現，柯文哲就開始在政治光譜上位移，辦了「雙城論壇」、講出「兩岸一家親」。2017年的世大運，是柯文哲的藍綠重要分水嶺，因為反年改人士鬧場，柯文哲罵了一句「王八蛋」。世大運之後，柯文哲就很少對藍營口出惡言，只偶而會冒出一兩句「垃圾不分藍綠」之類的垃圾話而已。當年改正式上路時，柯文哲還公開表示要提供「五萬個工作機會」，賣軍公教一個人情。

世大運之後，柯文哲的矛頭就經常指向綠營，一下酸中央、一下罵陳菊、轉頭又K宜蘭的陳金德一棒子，修理民進黨經常比國民黨的人還兇。看看日前和蔡英文的「北門會」，即便是國民黨的政治人物，都不會給蔡英文吃這樣的排頭。

國民黨、民進黨因為多少還是有理念、有論述、有決策機制，所以多數的事情都已經有大致的立場，很難在藍綠的光譜上大幅移動。但柯文哲原本就是個政治光棍，今天可以「兩岸一家親」，明天又可以公開道歉，隔兩天不行再轉回來。

遇到尖銳、不想回答的問題，柯文哲就用些「台灣不需要解釋問題的人」之類的話術混過去，兩邊都不得罪。柯文哲的「中間」，其實是一個迅速移動、位移的概念，並沒有一貫的理念、一致的想法、一定的政治光譜。

柯文哲之所以能在「中間」遊刃有餘，是因為蔡英文上任以來，一直把民進黨限縮在光譜最邊緣的位置；是因為國民黨2014、2016輸昏了頭，連個「九二共識」都不敢光明正大的喊出口、連聲援軍公教年改都喊得有氣無力，讓柯文哲靠著一句「兩岸一家親」，就能在藍軍的政治光譜上攻城掠地。

國民黨不該再「怯戰窩囊」

日本媒體人本田善彥近日在《亞洲週刊》的專欄上寫到，「韓流席捲全台前，支持台北市長柯文哲的部分群眾明顯是曾支持藍營的，他們情感上不一定認同柯，但柯有辦法對付民進黨，比怯戰窩囊到極點的國民黨政客可靠得多」

我認為這段話清楚的點出了韓流席捲台灣的理由，以及國民黨「四個太陽」的困境。除了有一張黨證、有幾十年的黨齡之外，他們必須要證明自己不是「怯戰窩囊」的，他們必須要證明自己比柯文哲更有辦法對付民進黨，他們必須要能清楚解釋自己跟柯文哲的不同。

韓流的神話或許遲早會破滅，但在破滅之前，他其實是所有國民黨有意總統大位者，都必須要試圖超越的門檻。能打敗民進黨、能打敗蔡英文的大有人在，政治人物必須要給選民一個投你的理由。沒有大開大闔的氣度，還把藍軍當作自己的禁臠，只想撥個小算盤、玩點小手段，是不可能感動人民的。

「由儉入奢易、由奢返儉難」。韓流的洗禮還記憶猶新，「九合一」的激情還沒有完全退去，回頭看到「四個太陽」陳舊、平淡、傳統的起手式，回頭看到那個內鬥內行、毫無改革誠意的國民黨；和韓流兩相對比之下，藍軍支持者怎麼可能滿意、怎麼支持得下去？

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