童仲彥與蕾濕編關係不簡單！「黑絲襪照」遭酸裝清純　阿童怒嗆告





▲蕾濕編萌照曝光。（圖／翻攝自Facebook／真 • 究極蕾濕編，下同）

政治中心／綜合報導

台北市前議員童仲彥嫩妹小編「蕾濕編」萌照曝光，讓大批網友超興奮，但不免引來一些酸民的言語，讓童仲彥發文揚言一定提告。

童仲彥歷經家暴風波退出民進黨，依舊力推性專區，近日在臉書表示已成立台北市性專區推動協會，自封「黃色力量第一代」，盼「有志之士」一起登記參加。

童仲彥27日則PO出小編的廬山真面目，甜美模樣馬上引來許多網友簽到。「蕾濕編」也在臉書透露，自己1月份就會回到童仲彥那邊，之後會開直播、發垃圾文，當個乖學生兼打工仔，希望新的一年大家多多指教。

網友紛紛表示，「阿童我愛你」、「了不起，小編，這很可以」、「蕾濕編令人雀躍」、「可惡 阿童還缺員工嗎」、「阿童我認真要跟隨你」。

▲童仲彥發文揚言要告酸民。（圖／翻攝自Facebook／台灣阿童─童仲彥）

另外也有網友發文「一看就被他X過了還在那裝清純」，讓童仲彥相當憤怒的發文說「操什麼操？操屁呀？我一定告你們」、「她是我女朋友的妹妹」。蕾濕編也在粉專發文說「我是阿童女友的妹妹啦 不是各位想的那種 很謝謝阿童給我機會工作 讓我這個菜雞見到世面了」。

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