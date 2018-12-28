MANGO特賣也開跑啦！全面下殺5折　290元買新衣根本地攤價

▲MANGO也加入換季折扣行列，12／28（五）開跑。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

繼UNIQLO、H＆M、ZARA、GAP等快時尚品牌冬季特賣陸續開跑後，西班牙快時尚品牌MANGO也宣布將從今日起（12／28）展開換季特賣，全面下殺5折，新台幣290元就能買到新衣服，堪稱地攤價。年前要再搶一波換季新衣服，今晚下班後展開連假，就能爽爽血拼一波啦。

MANGO 5折特賣約有8成商品集中在290元～1,290元之間，商品平均都能省千元以上，以冬季最需要的大衣外套來看，其中一款學院風夾克，原價5,990元，特價3,290元，現省2,700元，此時入手對小資女來說很划算。

▲白色標語T-Shirt，原價NT$590元，特價NT$290元，現省300元。（圖／品牌提供）



▲學院風夾克，特價3,290元。（圖／品牌提供）



包含原價1,990元的黑白圖騰針織毛衣，特價990元，現省1,000元；紅色針織衫，原價1,790元，特價990元，現省800元；黑白西裝大衣，原價3,790元的，特價1,890元，現省1,900元；刷色牛仔褲，原價1,990元，特價990元，現省1,000元。

▲黑白圖騰針織毛衣，特價990元。（圖／品牌提供）



▲紅色針織衫，特價990元。（圖／品牌提供）



▲黑白西裝大衣，特價1,890元。（圖／品牌提供）



▲刷色牛仔褲，特價990元。（圖／品牌提供）



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冬裝還沒買齊的小資族們，可以把握冬季特賣尾聲，連假期間再衝一波。

▲條紋長褲，原價NT$1,790元，特價NT$790元，現省1,000元。（圖／品牌提供）



▲格紋圍巾，原價NT$1,190元，特價NT$890元，現省300元。（圖／品牌提供）

▲豹紋絲巾，原價NT$590元，特價NT$290元，現省300元。（圖／品牌提供）