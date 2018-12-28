影／439檔海外基金今年僅剩6檔正報酬　生技占4席

記者周康玉／台北報導

歷經2018年股市上沖下洗，共同基金也受連累，從439檔海外股票基金今年來表現，平均為-15.96％，僅6檔績效正報酬。這6檔中，又有4檔和生技醫療有關。投信指出，在明年市場環境多變情形下，生技醫療是一定最不會受影響，且隨著療法創新，政策態度積極下，明年會還給藥廠股價一個公道。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，近期因為聯準會（Fed）立場反覆，導致短時間市場難以評判明年升息節奏，群益投信預期Fed明年會升息三次，高於市場目前估的1~2次。

蔡詠裕表示，從美股市場來看，近期的干擾因素包括美中貿易、聯準會升息、政府關門等，加上先前曾出現美國五年期公債殖利率一度低於二年期公債，亦增添市場擔憂。

蔡詠裕表示，中美貿易變數是川普唯一可以操之在己的政績，不用像一般法案、國會協商等程序，明年中川普要取得一些政績的話，中美貿易突破性進展是可期待的，群益預期明年上半年會有樂觀的發展。

蔡詠裕表示，回歸美股基本面，整體經濟表現尚屬穩健，製造業PMI指數仍維持在50之上，核心零售消費表現強勁，勞動市場也大致持穩，企業獲利也僅是回歸常態，並非邁入衰退，皆有助為美股表現提供支撐，後市表現仍不看淡。

蔡詠裕指出，生技醫療產業方面，在國際市場迎逆風、部分投資人獲利了結之下，使得生技醫療股近期表現承壓，但仍無損其基本面和投資前景向好的局面，這波修正也使得中長線買點浮現。

蔡詠裕表示，FDA今年來新藥核准數達47件，高於去年35件，FDA新藥核准態度積極，提高醫藥產業營收和獲利能見度；而手術機器人、微創手術及新藥開發如免疫、基因治療等近年興起的投資主題，亦值得多加留意。

▼明（2019）年全球股市風險。（資料來源：群益投信）

▼群益投信全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕。（圖／記者周康玉攝）