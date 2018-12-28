「熊」來了不怕！這是你的熊市生存指南

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▲▼股市,熊市,牛市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲投資人若想在這波熊市中殺出重圍，須牢記2大生存要件：平衡、美元和現金。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

全球股市震盪，恐慌蔓延。標普500指數已從52周前的高點下滑20%，墜入熊市，與道瓊工業指數一起處在大蕭條以來最糟的12月。如果歷史可以引以為鑑，那經濟衰退大概會長達一年，因為自二戰後的熊市平均持續13個月。

CNBC報導，無論是來自政府還是美國連準會，投資人都迫切希望得到任何好消息，以阻止股價繼續跌落。而投資人若想在這波熊市中殺出重圍，須牢記2大生存要件：平衡、美元和現金。

平衡

在幾乎沒有任何利潤的時候，投資人被迫拋售股票，持有比以往更多的現金。但在美股潰敗的同時，市場也變得便宜，創造了買入的好機會，但問題是，何時才是進場的好時機？

Bleakley Advisory Group首席投資長布克瓦（Peter Boockvar）認為，這是一種「平衡」手法，長期投資人應該持有高於過去平均的現金，特別是熊市加劇的時刻，他們應該計劃在未來12個月配置現金。

雖然有太多不確定因素可能進一步拖累股市，但它們確實提供了具有吸引力的估值。標普500指數的遠期本益比在周三（26）跌至13.57，為2013年3月以來的低點。景順投信（Invesco）全球市場首席策略師胡珀（Kristina Hooper）表示，這是一個滿是買進機會的時刻，特別是科技及新興市場。「最重要的是，投資人不應恐慌，一旦股市墜入熊市，大部分的虧損就已經發生，現在拋售只會鎖定虧損。」對知名對沖基金經理泰珀（David Tepper）來說，現在已是逢低買進的時刻。

美元及現金

儘管今年市場遭遇打擊，但仍有一些在經濟低迷時表現良好的異常值，特別是零售業。Sevens Report Research創始人Tom Essaye指出，零售業在上一次熊市中表現非常好，原因很明顯，儘管民眾的支出在下滑，但它們仍要從零售店購買東西。在熊市中，高質量且可靠的收入來源就市最好的資產，無論發生什麼事，消費必須品都能繼續發展它們的業務。如「美元商店」Dollar General股價今年來上漲10%，標普500則是下跌12%。

而除了持有現金外，黃金及白銀也是一個相對安全的避風港。聯準會升息一直在支撐美元，直到其上周會議發出的鴿派信號減弱了美元的強勢，若明年美元走軟，將使黃金及白銀這兩種避險資產受益。

布克瓦說，黃金、白銀是最得利於當前環境的資產類別。「我不會僅為了避險購買它們，我買它們是因為我預計明年美元會走軟，今年美元走強實際上是唯一阻止它們進一步上漲的因素。」Essaye也表示，最近黃金及黃金類股表現良好，也會繼續好下去，「尤其我們正處於美元貶值的時代，這將對黃金和黃金股有利。」

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關鍵字：熊市,股市,美股

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