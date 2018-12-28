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洪仲清／養出不負責任的孩子會影響他一生

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▲（圖／達志示意圖）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

她邊做邊嘮叨：「為什麼都要媽媽來收，不是說好，自己放在桌上的盤子，要自己拿到水槽嗎？」

本來坐在客廳吃完水果的青少年，假裝沒聽到，默默回到自己的房間。她先生確定孩子把房門關起來之後，就請他太太坐在旁邊聊聊，她很不情願地坐下來。

「我們不是說好，以後這種狀況，就等孩子自己來收好就好了嗎？上次不是有約定，如果碗盤放過夜，明天就要洗全家飯後的碗盤嗎？孩子也同意了啊！」

她聽完，倒是很快就站起來，拿起盤子走向廚房。

「我還以為是要說什麼重要的事，那個大少爺每次自己講一講，都自己忘記，還指望他幹嘛。盤子放這邊很礙眼，我收比較快，一起洗也省麻煩。而且，反正我就一直念他、罵他，他也別想多好過啦。他如果受不了，以後就會知道要先把事情做好…」

他很想再說什麼，可是太太顯然不想聽，他只好也默默走向房間。經過廚房的時候，他太太繼續對他念…

「當媽媽的都這樣啊，還說我愛碎碎念，不都是你們逼出來的嗎，你們以為做家事很簡單啊…」

場景或許不同，但是不少家庭有類似的劇情上演。

勤勞媽媽懶孩子

有一個不斷拋出負面情緒的人，然後其他人紛紛走避。然後這個人就會把負面情緒怪到其他人身上，說大家都故意疏遠他，繼續加大負面情緒的力度，想要把人拉回來靠近他，卻是又累又徒勞，嘴上更是怪罪。這不只侷限在女性，是男性女性都有，只是表現的方式不太相同。

這種狀況，是沒有為自己的情緒負責任！

然後，已經講好的事，像是一個新的家庭運作規則，大家都要試著調整自己，讓新的規則能順利上路，大家各自為自己負責。然而，有人常常因為慣性難改，特別是父母，掌握家庭的資源，影響力比孩子大得多，常常為自己的行為合理化。有些父母還講得很理所當然，說人老了，改變很困難，所以要孩子多配合體諒。

不知道各位有沒有遇過一種主管，就是開會的時候，大家已經把事情講好了，可是真的執行的時候，主管一個人可以事後推翻開會決議，還是繼續用他自己習慣的方式執行？

這時候員工能怎麼辦呢？通常也只能默默配合啊，又或者擺爛啊，用消極的行動表達無言的抗議。最積極的抗爭，常常就是離開工作單位，這也難動搖主管什麼。

主管的自我中心，會影響團隊的士氣。父母自己都做不到跟子女約定好的事，又找理由推翻，孩子自然會關起溝通的管道，將來更是沉默，因為說什麼也沒有用。

再來，父母邊抱怨邊做，這也是讓孩子學習不負責任。勤勞媽媽懶孩子，這已經可以算是基本常識了。可是，只要談到做家事，這種現象就會一再出現，就是有大人本身沒辦法堅持家規。

這或許有性別的議題在，可是，絕對不是每個媽媽都這樣子。大部分跟我談到這個現象的，其實是女性朋友，不管是講到自己的原生家庭、親戚，或者朋友，多多少少都會說到其他女性有類似的例子。

「我就跟她講，要狠下心來，讓孩子為自己負責任，就不幫他做，讓他自己承受…」

少數媽媽自己也會講，自己要學著讓孩子負責。但是過了一陣子，還是同樣邊幫孩子收拾善後，又邊抱怨。從某種層面來說，這是大人沒有為自己說出口的話負責。

別剝奪孩子練習機會

一個人能不能為自己負責，這是一種重要的品格。不管是什麼性別要找婚配的對象，或者公司找員工，一個明顯不負責任的人，很快就會被優先淘汰。

基本上，一個人的責任感，從小在家庭養成的影響很大。

很多父母還會合理化說，自己幫孩子負孩子該負的責任，就是一種愛的表現。然後孩子常常就會誤以為，別人就應該幫他的忙，不幫忙的人、不包容他的人，反而像是道德上有瑕疵。

很多責任由父母來負，確實比較快，問題解決起來也比較圓滿。然而我們可以說，剝奪了孩子練習的機會，讓孩子減少面對挫折，反而讓孩子離開我們之後，難以在社會適應，只好回來依賴父母，這是父母害怕寂寞，或者沒搞清楚自己的責任。

這有很多類似的社會現象可以拿來想在一起，像是孩子已經大學了，父母比孩子還要更在意成績，要教授更積極地提升學生的學習動機。還有某些剛到職場上的社會新鮮人，以為自己不想上班，臨時用line告訴主管就好，好像完全沒想到工作交接或代理的問題，反正是主管要去傷腦筋。

我們帶孩子，常常只顧著眼前輕鬆方便就好，沒認真思考孩子的未來，把孩子培養成獨立的人。因為要把孩子培養得負責任，父母要負比較多責任，很多時間要用在堅持上，很多時候要等待，父母要面對比較多的挫折，耐心常常消磨得很快…

有些父母，很在意他人的眼光，也受到傳統道德的影響。好像把孩子的生活打點得越周全，越是失去自我地付出，就越會被評價為好父母。以前的父母，有些是真的求孩子有成就就好，是生活白癡也無所謂。

我們其實在比較深層的地方，還是會看到父母的身教如何影響孩子。不負責任的表現或許不同，但根柢的歷程非常相似。

父母如果能清楚自己的責任，並且為自己負責任，這會既深且廣地塑造孩子的品格，進一步影響未來啊！

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