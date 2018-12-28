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有你嗎？2018年彩券頭獎得主　中獎6大特徵一次盤點

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▲▼台彩總經理蔡國基指出，據統計，有這些面相的男性最容易成為樂透頭獎得主。（圖／記者賴亭羽攝）

▲台彩總經理蔡國基列舉出彩券頭獎得主的6大特徵。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

2018年就要結束，今年(2018)也誕生不少「平民億萬富翁」，像是今年11月在花蓮就開出16.5億元頭獎得主，羨煞眾人！什麼樣特徵最容易中獎？《ETtoday東森新聞雲》在年末為民眾做大盤點，希望將好運繼續延續到2019年。

今年(2018)一整年的中獎特徵雖然台彩還在統計中，但以今年上半年來看，可以歸納出中獎人的6大特徵。包括男性、圓型臉、小眼睛、蒜頭鼻、大耳垂、大嘴，或是O型、屬鼠或龍、牡羊座，今年中億元以上頭獎的機率最高。

1.男性

台彩總經理蔡國基表示，今年上半年獲得億元以上獎金的中獎人全數為男性，以大樂透來說，今年前8月份中獎的全部都是男性，連刮刮樂3個2000萬元頭獎也都被男性抱走，若再把中獎金額超過500萬者加進來，今年上半年的男性高額中獎人中有超過6成4是爸爸。

2.50歲至59歲

根據台彩統計，今年上半年有超過4成的億元中獎人，年齡皆分布在50歲到59歲之間。以今年10月23日大樂透頭獎1.13億元得主來說，就是一名年約50到59歲的男性。

3.圓形臉+小眼睛+蒜頭鼻

蔡國基指出，今年上半年從億萬中獎人的面相來歸納，基本上超過4成有著圓型臉，並搭配小眼睛，另外還有一個大特徵就是蒜頭鼻，鼻頭很有肉，還有大嘴及大耳垂。

4.O型牡羊座

今年上半年，頭獎中獎人有超過5成都是O型血。至於生肖以屬鼠跟屬龍較多，各佔1成7，星座則以牡羊座中獎率最高。

5.每期都買彩券，每次買100到500元

蔡國基指出，今年上半年頭獎中獎人有近8成有定期固定買彩券的習慣，億元以上的中獎人每期都買的頻率更高達6成以上。在購買金額方面，億元中獎人單次購買金額在100至500元以上者高達6成7。

6.電腦選號

若以購買習慣來說，有5成以上的億元中獎人習慣在住家附近的投注站買彩券。而選號方式中，有6成以上億元中獎人習慣採用電腦選號。

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關鍵字：台彩,彩券,威力彩,大樂透,頭獎,億萬富翁

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