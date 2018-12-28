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財訊／楊翠　為黑暗的歷史點一盞燈

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／陳銘城、邱奕嵩

「叫我楊老師就好，不要叫我主委，過一陣子就不是了！」12月22日週6補班日下班後，促進轉型正義委員會代理主委楊翠在忙完一天會議之後，來到中正紀念堂。當晚7點，她還要在這裡主持論壇，談的議題正是關於中正紀念堂的空間解嚴。

楊翠對轉型正義工程的急切，表現在臉上，因為促轉會成立兩年要提出轉型正義總結報告的期限，時間僅剩1年半。她認為，行政院應趕快找一位適任的主委人選。她強調，自己沒意願也不適合，而且她很容易淪為國民黨抗爭的箭靶。

世界人權日　藍委強力杯葛楊翠報告

時間回到12月10日，世界人權日當天，楊翠到立法院備詢，國民黨立委挾著勝選之姿，對楊翠代理主委的正當性強力杯葛，要驅趕她離開會場並在衝突中翻桌。不過，雖然飽受國民黨立委羞辱，楊翠表現也很淡定，對於當天湧進的關心，她說「我真的沒事，大家不必擔心，辱罵、掀桌、拉椅，都沒有驚嚇到我。我內心也沒有太大波瀾，只是有點錯愕，竟然在世界人權宣言70周年的今天經歷這些，有點超現實。」

不少228與白色恐怖的團體代表，事後紛紛主動到促轉會慰問楊翠。這些受難者家屬對同樣是受難家屬的學者楊翠，有著很高的期待，他們現身力挺，就是為了要當楊翠的後盾。

他們對於楊翠的支持，映照在楊翠家族的生命中，全然可以理解。因為，翻開楊翠的家族史，其實也是一部政治受難史。

大家都知道，楊翠有一位知名的作家阿公楊逵，他同時也是個大坐牢家。楊逵年輕時就熱心左翼農民運動，在日治時期被捕10次，都是依《違警罰法》，每次被關都不超過29天。但是1949年初，他發表600字的《和平宣言》，反對國共內戰，卻招來12年的牢獄之災。

阿公外公受難 陰影籠罩父母一生

其實，楊逵早在1947年228爆發時，就與妻子葉陶發行報刊，鼓勵中部農村青年組隊參加27部隊，反抗國府軍，於1947年4月12日遭到逮捕，曾一度被判死刑。直到該年8月，因當局態度改變而獲釋。
除了祖父，楊翠的外公也是政治受難者。楊翠母親董芳蘭11歲時，父親董登源因「高雄工委會叛亂案」被捕，身為長女的她，放棄讀書，從燕巢家鄉到高雄市區學理髮，工作賺錢，供給4個弟弟念書。而同樣的，楊翠的父親楊建，則是在13歲時，父親楊逵就被抓走，關在綠島。

楊翠父親楊建在當兵時，第2度到綠島新生訓導處，與父親楊逵面會。當時董登源正好是會客室的雜役，見到這位老實青年，是難友楊逵的2兒子，想到自己女兒已到婚嫁年齡，但政治犯家庭誰敢來提親。董登源決定牽紅線，於是，他寫了封家書，請楊建帶去高雄給長女董芳蘭。他在信中告訴女兒：「送信來的青年，老實可靠，他跟我們是一樣的，你們可以試著交往，考慮結婚。」…(本文節自財訊571期，詳全文)

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