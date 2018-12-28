財訊／一頓橘色宴　卓榮泰被趕鴨子上架

文／郭瓊俐

蔡英文總統在九合一選舉大敗後，辭去民進黨主席，接下來的黨主席補選，歷經難產過程，最終敲定行政院秘書長卓榮泰出馬競選。為了符合「中生代接班」的氣氛，已經60歲的卓榮泰，還被灌上「中生代大師兄」的頭銜，再由桃園市長鄭文燦等7位縣市長與中生代連署力挺，表達共同承擔的意願。

但檢視卓榮泰出線的過程，每一步都有蔡英文和其核心牢牢掌控的影子，目的無非是確保蔡英文繼續掌握黨機器和2020大選的提名機制。卓榮泰出線後，除了已遠離民進黨的大老的零星抗議聲，黨內一片靜寂，「保皇派」路線確定，民進黨將繼續和蔡英文緊緊地走在一起。

小英為接任人選費盡心力 先卡住賴清德再找適任人選

民進黨敗選之後，請辭總統府祕書長的陳菊和請辭閣揆的賴清德，為顧全大局，暫時留下來。蔡英文雖然離開黨主席的位子，但從她卸下黨主席那一刻起，就在為接任的主席人選費盡心力，一刻都不敢鬆手。

首先，代理黨主席一職，蔡英文最屬意的人選是鄭文燦，鄭文燦雖是新潮流的領導人之一，但他沒有過去新系成員鬥性堅強的個性，和蔡英文關係非常好，又在縣市長選舉中高票當選，是黨內少數未受傷的中生代。但那時新潮流有自己的盤算，考量要和蔡英文切割，並推出賴清德參選黨主席，因此力阻鄭文燦接任代理主席。

本來各方可以接受的最佳代理主席人選，是民進黨立院黨團總召柯建銘，他代理過兩次黨主席，對黨務嫻熟，協調折衝的能力也很強。但是蔡英文不同意，打著「中生代接班」的名義，直接找上柯建銘的徒弟、新竹市長林智堅代理，林智堅基於對柯建銘的尊重，婉拒此職。後來府方才找了基隆市長林右昌，林右昌表明「只是暫時性代理」，沒有意願擔任黨主席。

依民進黨黨章規定，黨主席出缺時「擇期」補選，並未明定補選的期限，過去代理黨主席的任期，最短1個月、最長達4個月。當時賴清德和新潮流都在思考，1月中下旬立法院通過行政院總預算案後，賴清德辭去閣揆一職，競選黨主席，帶領民進黨從敗選中重整隊形。

不過，在有心人士運作下，民進黨中執會迅速決定12月10日至14日辦理黨主席補選登記，1月6日選黨主席。這種模式和四年前黨機制運作方式如出一轍，當時黨中央將總統黨內初選提早1個多月進行，為時任黨主席蔡英文「量身訂做」的策略明顯，前主席蘇貞昌還公開質疑「為什麼要這麼趕？」黨主席補選時程提早，等於卡住賴清德，因此一度傳出賴清德提早在12月中旬辭掉閣揆的訊息。…(本文節自財訊571期，詳全文)

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