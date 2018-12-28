財訊／一場關鍵董事會　埋下沈振來堅辭火種

文／林苑卿

2018年12月13日下午5點30分，華碩董事長施崇棠率領前執行長沈振來、全球副總許先越、全球副總胡書賓及財務長吳長榮，在證交所記者室召開重訊記者會，宣布3件事：設立共同執行長、手機策略轉型計畫及AIoT（智能物聯網）新策略事業計畫。

當中，最令外界震驚的是，曾經是施崇棠口中盛讚為「全世界最棒的CEO（執行長）」沈振來，竟然毫無預警地請辭，未來將由許先越、胡書賓接任華碩的雙執行長職務。

不過，熟知內情的人都知曉，沈振來的請辭，關鍵就在9月的一場董事會上。

沈振來3大改革提案 董事會全數否決

時間拉回8月10日，華碩公布第2季財報，因為匯損達14.07億元，再加上認列子公司網通設備製造商亞旭單季虧損6.12億元，淨利僅剩13.32億元，季減44%，年減34%；每股盈餘僅剩1.8元，創下32季以來獲利新低點。

其中，亞旭的虧損持續擴大，是壓垮華碩第2季獲利的最後一根稻草。根據華碩提供的財報，亞旭於2017年就開始面臨虧損，全年虧損10.5億元；2018年第1至第3季虧損更達18.9億元，已超過2017年全年虧損金額；且累計7個季度已大虧29.4億元。

吳長榮解釋，亞旭因規畫將業務形態轉型為直接銷售，調整過程中獲利受到壓縮，以及被動元件成本上漲等因素影響，2018年營運狀況比較辛苦。

而身為前執行長，沈振來要為公司的營運與獲利表現負起全責。據知情人士透露，9月底時，沈振來還想大刀闊斧地進行改革，在董事會提出挽救獲利的3大提案。包括，未來由他來主導亞旭的經營，直接操刀改革；擴大電競與商務筆電產品線；以及從未曝光過的機密策略─與富士康旗下的諾基亞、聯想旗下的摩托羅拉籌組「手機大聯盟」，企圖扭轉華碩所面臨的頹勢。

但是沒想到，過去在董事會提出建議都會被埋單的沈振來，這次卻踢到了大鐵板；董事會成員中，除了沈振來自己之外，竟然全數否決了他的提案。這等於是，華碩董事會對沈振來投下的不信任票，也埋下沈振來終將離開華碩經營團隊的伏筆。

接掌執行長10年 營運績效未見起色

知情人士分析，華碩手機部門持續虧損，一直是內部諸多董事會成員想要「解決掉」的燙手山芋，整個事業部裁撤的傳言一直甚囂塵上；但沈振來還想聯手富士康旗下的諾基亞、聯想旗下的摩托羅拉來籌組「手機大聯盟」，根本與許多董事的想法背道而馳。

再者，歐盟針對價格壟斷事件裁罰華碩超過22億元，已於第一季財報中認列相關和解金，再加上手機部門與亞旭虧損，華碩內部高層認為，公司正值風雨飄搖之際，沈振來反而應該要更專注在本業，不應該再花時間去主導子公司亞旭的經營。…(本文節自財訊571期，詳全文)

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