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陸對進口正丁醇課反傾銷稅　台塑徵稅6%、其餘台企56.1%

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▲油價凍漲。（圖／品牌提供）

▲中國大陸商務部今（28）日公布，決定對原產於台灣地區、馬來西亞和美國的進口正丁醇進行反傾銷稅的課徵，其中台塑的相關產品將被課徵6%的反傾銷稅。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

財經中心／綜合報導

中國大陸商務部今（28）日公布，決定對原產於台灣地區、馬來西亞和美國的進口正丁醇進行反傾銷稅的課徵。據了解，台塑（1301）的相關產品將被課徵6%的反傾銷稅，其他台灣企業的稅率則為56.1%。

據中國大陸商務部所公布的資訊，該調查是依據《中華人民共和國反傾銷條例》進行調查，調查機關的最終裁定為，原產於台灣地區、馬來西亞和美國的進口正丁醇存在傾銷，中國大陸正丁醇產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。因此，從2018 年 12 月 29 日起，將對原產於台灣地區、馬來西亞和美國的進口正丁醇徵收反傾銷稅。

據了解，台塑（1301）的相關產品將被課徵6%的反傾銷稅，其他台灣企業的稅率則為56.1%。而美國方面，歐季亞公司（ OXEA CORPORATION ）的稅率為52.2%，伊士曼化學公司（ Eastman Chemical Company ）等其他美國企業的稅率則為139. 3%。馬來西亞方面，除了國油石化衍生公司（ PETRONAS CHEMICALS DERIVATIVES SDN BHD ）的稅率為12.7% ，其餘的馬來西亞公司稅率為26.7%。

至於反傾銷稅將會課徵多久，中國大陸商務部表示，實施期間將為自2018 年12 月29 日起的5年。

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關鍵字：台塑,美國,台灣,馬來西亞,大陸,中國大陸,中國大陸商務部,反傾銷,課稅

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