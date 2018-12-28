影／新鮮人首份工作起薪2萬7042元　這科系吊車尾才2.4萬超辛酸

記者紀佳妘／台北報導

2018年已經接近尾聲，2019即將到來，回顧今年社會新鮮人就業情況，根據人力銀調查，6月畢業生平均第一份工作起薪為2萬7042元，其中又以工程學群的薪情最好，直接突破3.4萬元，而「遊憩與運動學群」起薪墊底僅2.4萬元，兩者相差高達9627元。

1111人力銀行最新調查顯示，今年已經找到正職的新鮮人，第一份工作起薪為2萬7042元，相較於去年的2萬7850元，薪資減少808元；然而今年期待薪資為3萬1103元，也較去年同步下修1162元。整體而言，今年企業給薪相對保守，新鮮人的薪資期待已愈加貼近市場行情。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，觀察今年新鮮人起薪2萬7042元，與心目中的期待薪資3萬1103元相較，兩者差距縮短至4061元，創下調查近3年來新低，意味著今年畢業新鮮人為了盡快進入就業市場，心態上更務實看待第一份工作起薪，因而下修期待值。

▲調查指出，今年已經找到正職的新鮮人，第一份工作起薪為2萬7042元，比去年的減少808元。（示意圖／視覺中國CFP）

進一步加叉分析18學群與起薪的關聯性，其中又以「工程學群」大學畢業生起薪最優，來到3萬4098元，緊追在後的事「資訊學群」3萬4000元及「數理化學群」2萬9690元；反觀「遊憩與運動學群」新鮮人起薪墊底，僅有2萬4471元，成為今年最悲傷的新鮮人，另把工程學群與遊憩與運動學群起薪相較，兩者相差高達9627元，呈現「薪」情大不同。

調查也發現，新鮮人選擇工作考量主要以「薪資福利」（63.83%）、「工作地點/交通便利性」（55.32%）、「職務內容」（45.15%）、「工作環境/氛圍」（26.95%）及「興趣相符」（23.17%）為主；而新鮮人投入最多的業別，則以「資訊／科技」、「傳產／製造」及「民生／服務」三大產業主。